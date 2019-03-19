婦聯會提7訴訟案護產　迎戰黨產會

婦聯會主委雷倩召開記者會，駁斥黨產會的指控。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月19日電（記者 倪鴻祥）“行政院”不當黨產處理委員會今天決議認定婦女聯合會381億元現金存款、股票及公告現值約6億元不動產，共387億元為不當取得財產，應移轉公有，政府將成立「特種基金」。行政處分公文書下午火速送達，婦聯會主委雷倩表示將窮盡一切司法手段抗爭到底，也強調爭的是人民“憲法”保障基本權利，包括財產權，更是“國家”是否為民主法治“國”的基礎。



黨產會主委林峯正下午2時30分舉行記者會說明婦聯會財產全部收歸“國有”的處分書將在今天下班前送達，雷倩下午3時45分由律師團陪同舉行記者會回應，等到下午5時下班前夕收到黨產會派人送達的處分書，婦聯會的大門外，依舊掛著各界打氣加油的卡片。



雷倩表示，婦聯會目前共有7個訴訟案，其中2個是跟“內政部”的行政訴訟，5個是跟黨產會的行政訟訴，另有2件“釋憲”案正在進行。



雷倩強調，黨產會收歸“國有”的理由，非常可笑，第一、黨產會罔顧事實錯誤百出，他們以鬥爭為目的，沒收財產為手段，事實上用各種方式羅織罪名，並用先射箭後畫靶的方式，來計算婦聯會的財產以達到收歸“國有”的目的。



她舉例，例如勞軍捐款明明有多份政府文件說並非政府稅捐，黨產會仍指婦聯會從1955年到1989年取得的勞軍捐款是240億3071萬元，但依黨產會承認具有公文書效力的74次分撥會議，也是現在所有最重要的書面證據去計算，婦聯會總共受分撥的金額是65億，實際到會是62億元。



她指出，另有媒體曾經報道黨產會調查發現婦聯會收到182．3億元“工業外匯勞軍捐”，全計收入來源破183億元，後來深入追查才發現是標點符號標錯了，根本總計為1．83億元。



雷倩說，黨產會今天的行政作為，不但不是踏實的實地轉型為實質法治“國”，更是嚴重傷害“憲法”所保障民主法治根基，破壞五權分治的基礎，更嚴重影響人民“憲法”保障的權利，如果黨產會要當“東廠”，婦聯會有決心一定抗爭到底，並呼籲全台一起反抗人民“憲法”權利、傷害民主法治根基的政權。婦聯會爭的不只是婦聯會的財產權，要爭人民“憲法”保障基本權利，包括財產權，更是“國家”是否為民主法治“國”的基礎。