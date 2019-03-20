中評：賴清德一人鬥一黨　蔡這招像扁當年

中評社台北3月20日電（評論員 林淑玲）賴清德3月18日突襲式前往民進黨中央登記投入2020初選，造成震撼。輪廓逐漸清晰，賴所屬的新潮流系並沒有挺他，這不是民進黨派系鬥爭，而是一人鬥一黨。英系發動的鞏固領導中心大戲有如2006陳水扁爆發貪瀆案時自救的翻版，以團結之名捆綁全黨。距離4月10日的初選民調還有20來天，賴的抗壓力面臨大考驗，能否挺到最後一刻？



賴清德完成黨內初選登記的第二天，黨內大老、跨派系綠委、基層民代，都陸續表態向蔡英文宣示效忠。尤其是賴所屬的新潮流要角府秘書長陳菊、立法院副院長蔡其昌、桃園市長鄭文燦等，突顯新系並未支持賴挑戰蔡英文。賴清德之舉，反而緊密了蔡與新潮流關係。從18日上午迄今，黨內、綠營公開表態挺賴者少之又少，僅看到陳水扁、呂秀蓮等微弱的送暖力量。



英系發動的這波向蔡英文輸誠行動，在老人政治裡常見，陳水扁任內身陷貪瀆泥沼時也是靠這波脫身，免於被罷免、被奪權。讓人意外的是，到了2019年，民進黨又把這本大戲原封不動搬出來。英系的訴求包括，賴挑戰蔡會破壞黨內團結、蔡未獲提名代表民進黨自我否定四年政績等等，務必要團結支持蔡英文。



實際上，因蔡英文手上仍握有龐大的政府機器，可以分封官位，給予資源，黨內要角的利益都和蔡綁在一起。諸如新潮流、“正國會”、蘇系、謝系都有派系成員位居高位，像蘇貞昌、陳菊、陳其邁等人，在賴18日登記後即火速表態。有如當年面臨罷免案的陳水扁，想盡辦法威脅、利誘、恐嚇、分化，無所不用其極，硬是把黨內要拉他下台的力量摧毀掉，讓當時的天王呂秀蓮、蘇貞昌、謝長廷等，都低頭妥協。



依民進黨中常會通過的2020初選流程，4月2日初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦政見發表會，4月10日至4月12日民意調查，中執會4月17日公告提名名單，時間極緊迫。蔡英文如果未取得提名，4月17日之後民進黨就產生新的總統候選人，這時蔡也形同跛了腳。這種狀況與任滿將卸任的執政者不同，蔡若敗給賴，必是灰頭土臉，最後一年任期，很難做下去。因此，蔡英文無論如何都要拚，這二天開始的輸誠大戲，必然還會加碼。



4月10日的初選民調是一個界線，如果賴清德還是決定拚，民調一啟動應就停不下來。可預見英系會運用所有力量去包圍賴，現在就要看賴的抗壓力，能否堅持到最後，一人拚一黨需要有何其勇氣。賴這次參選的主要支持者是老獨派，但現在老獨派也遭分化，諸如曾任考試院長的姚嘉文是挺蔡英文的。賴19日傍晚拜會李登輝，李也巧妙的沒有選邊站。



因此，賴清德參選要面對幾個重要關卡，第一是抗壓力，他能不能勇往直前的走到底，不被勸退？英系除了一連串的效忠大戲，蔡3月21至28日將出訪南太平洋“邦交國”，並過境美國夏威夷， 是絕佳的造勢機會。尤其在蔡、賴之間，美方應會傾向有留美背景，可預測性較高的蔡英文，而非曾在立法院自稱是“務實台獨工作者”的賴清德。美方若要拉蔡一把，可以在過境夏威夷接待規格上送出厚禮。賴目前沒有公職在身，也無法開口批抨蔡英文，蔡若風光過境美國，吸納賴參選主軸“抗中”，狠狠的發揮，出口轉內銷，會削弱賴挑戰蔡的正當性，對賴甚是不利。



第二是，賴清德若能抗壓，繼續走下去，由於民進黨中央基本都站在蔡英文這邊，民調的遊戲規則方面，賴佔不了便宜。



第三，民進黨初選是採全民調決勝負，最近所有民調雖都是賴清德遙遙領先蔡英文，但若是初選民調，在機制上，藍軍干擾囷素就會出現，藍色選民會支持實力較弱的蔡英文，讓賴清德出不了線。這也是賴在初選很不利的因素之一。



賴清德完成初選登記，政壇就迫不急待討論蔡或賴代表民進黨參選有何不同，實言之過早。蔡英文民調雖低，但在有鞏固領導中心習性，溺水也要捆綁在一起的民進黨，未必不能在黨內初選勝出。所以柯文哲說一個月內就知道了是很正確的研判。藍白似也沒必要那麼急著，看到賴挑戰蔡就要推出因應決策。