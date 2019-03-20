中評關注：韓國瑜帶職選拚大選是藍軍上策

韓國瑜人氣持續火紅。（中評社資料照） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）人氣火紅的中國國民黨高雄市長韓國瑜是否代表國民黨出戰2020？引發熱議。據指出，藍營內部還研擬一套韓出戰2020的罩門破解方案，其中一點就是韓若真參選，必會被猛攻忽略高雄市政，辭市長或是帶職參選到底，都會是影響大選及果的關鍵因素。



依地方制度法規定，“直轄市長”、縣（市）長、鄉（鎮、市）長及村（里）長辭職、去職或死亡者，應自事實發生之日起三個月內完成補選。但所遺任期不足二年者，不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。



從韓國瑜的例子來看，假使韓投入2020大選，不管韓什麼時間點辭掉市長，都是要舉辦補選。



熟悉選戰操作的國民黨人士就分析，面對2020大選，國民黨想要贏，確實要將各種狀況都進行沙盤演練，以應付瞬息萬變的選戰狀況。其中就以韓國瑜出戰2020大選來看，韓雖然是國民黨目前人氣最高的人選，但到時候民進黨顯然會硬攻韓的正當性這點。



該人士表示，韓國瑜投入2020大選，當然是要先請假帶職參選，畢竟他是89萬選民投票給他的市長，不可能隨便說辭就辭，且也要為自己留有後路，但如果民進黨選戰中強打韓譬如“落跑市長”等痛處，且評估後此點的確影響到選情的話，韓就應該思考辭職，展現破釜沉舟的決心。



至於辭職的時間點拿捏就非常重要，在選戰最後倒數一個月左右的時間宣布應是最為適宜，那時間點可以展現韓國瑜非贏不可的決心，對選情會有拉抬作用，也就是把辭市長當成最後一張王牌。



但該人士強調，當然最好的狀況是韓國瑜不需辭職就能贏得2020大選，因為畢竟國民黨好不容易才贏回高雄市的執政，韓辭職後的補選，那又是混沌不明的狀況。



往好的方向想是，韓國瑜辭職後贏得2020大位，輔助高雄市長補選讓國民黨繼續在高雄執政，這是雙贏。但最壞的方向是，韓辭職後還輸了2020，那對於國民黨來說就是雙輸，畢竟要找個跟韓一樣特質的人再來戰勝高雄市長一役，並非易事。