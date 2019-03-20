趙全勝：在台灣問題上要有新思維

美國美利堅大學國際關係學院教授兼亞洲研究理事會主席趙全勝（中評社 海涵攝） 中評社北京3月20日電（記者 海涵 實習記者 馮帆 武毅）美國美利堅大學國際關係學院教授兼亞洲研究理事會主席趙全勝日前參加由上海市公共關係研究院主辦、中國評論通訊社合辦的“中美關係中的台灣問題”研討會時從美國的大戰略、美國對台方針政策和中國大陸對台政策三個面向表達了自己的看法。他指出，複合型競爭合作共存模式最符合目前中美狀態。美國的一個中國政策雖然不變，但卻在很多具體做法上有了很多變化，衝擊著一個中國的底線。而中國大陸則應該仔細體會習近平主席有關解決台灣問題方案的講話，在台灣問題上要有新思維。



趙全勝說，台灣問題要放在中美大框架下。曾有韓國學者問他道，“如果中美關係可分為三種，即：一是重回冷戰；二是通過妥協、慢慢走向G2；三是長期複合型競爭合作共存，你怎麼看？”



趙全勝回答說：“前兩種模式都不符合現實，複合型目前最符合中美狀態。”關於複合型中的競爭與合作——中方強調中美合作，美方則強調中美競爭，兩邊的強調點不同，但其實都是既有競爭又有合作。不過從大趨勢來看中美雙方競爭因素大於合作因素，中美對峙會呈現出長期的狀態。但是對峙狀態發展的時間點和走向尚不確定。



談及美國的印太戰略，趙全勝表示，從美國主觀上來講，是想搞“美日＋1”框架，即美國為主帥，日本為副帥，然後再搞“抓手”也就是 “＋1”——韓國首當其衝、印度、澳大利亞、菲律賓、越南、台灣都在其列，但至於是否能夠實現則要另說。例如如果“台海有事”，日本會和美國一起介入，但韓國表示“不會介入”。對於菲律賓和越南，中國則採取了釜底抽薪的方法。印太戰略沒有一個完整機制，但思路大致如此。在美國的印太戰略裡，當然離不開台灣牌，希望台灣成為其在印太地區的重要“抓手”。



他指出，對美國來說，“台灣牌”成本低，效益高，打了似乎也沒關係。但怎麼能讓美國成本高一點則值得大陸認真思考。事實上，國內對美國打“台灣牌”的動力和決心以及方法有時會有一廂情願的想法。中國希望不與美國發生衝突，多與美國合作，希望美國內部友華力量超過友台力量，但希望不等於現實，要看到美國做法（例如去年通過的台灣旅行法）的嚴重性。

