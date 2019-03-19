澳門工商界拜會韓國瑜 一年採購一億元

澳門工商界與韓國瑜合影 中評社高雄3月19日電（作者 利炳詳）為支持高雄市長韓國瑜經濟政策，一同為高雄拚經濟，台灣藝術研究院院長、高雄漢王洲際飯店總裁林富男，邀請澳門供應商聯合會於昨日在高雄舉行商業配對會，今（19）日則前往高雄市政府拜會市長韓國瑜。該會會長葉紹文表示，昨天已採購達310萬港幣，預計未來一年會超過1億台幣。



受韓“貨出得去，人進得來”口號振發，早在今年1月開始，澳門供應商聯合會會長葉紹文，便與林富男密切商討澳門、高雄兩城之間的商業合作，而昨日成功舉辦商業洽談會，澳門最大連鎖超級市場來來超市、大型百貨公司新八佰伴等，均積極響應前來高雄採購。



韓國瑜表示，高雄是蓄勢待發的城市，這幾個月蓬勃發展，他期望把高雄農、漁、畜、中草藥等外銷出去，他也推薦高雄的醫療觀光，歡迎澳門人來高雄健檢。韓提到，高雄市現在把大門打開了，會全力迎接四面八方的好朋友。韓進一步說明，澳門每年有4千萬觀光客，也是葡語系國家聯絡總部，高雄產品若能打入澳門市場，也將有機會打入8個葡萄語系國家。



葉紹文說，受到韓市長口號影響，因此由林富男院長安排下組團來高雄採購，昨日商業配對會澳門採購商與高雄在地業者交流，現場也順利採購達到310萬港幣，約8至10貨櫃，預計未來一年會超過3千萬港幣。他認為透過此次活動，了解到高雄有別於台北，是農副產品重鎮，希望未來這個交流平台，讓澳門與高雄多來多往，高雄產品也能進而帶入“9加2”大灣區，也就是廣東、珠三角9個城市加上港、澳，此區高達8千萬人口。



此次商業配對活動邀請人林富男表示，今年初澳門就有先頭部隊來過高雄，澳門方與高雄方已密切接洽此次採購活動許久，都是為了響應韓市長“貨出去”口號，因此澳門採購團此次均針對優質高雄產品採買，也希望這是恆久性採購，奠定長期友誼。



