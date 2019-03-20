潮州公司簽2億合約　高雄農漁產又出去了

廣東潮州連都貿易公司19日簽約採購高雄農漁產。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月20日電（記者 蔣繼平）廣東潮州連都貿易公司董事長歐德壯19日在中國國民黨籍高雄市長韓國瑜見證之下，與高雄市農會理事長蕭漢俊及高雄區漁會理事長謝龍隱簽下1年採購2億人民幣新鮮農產品、農產加工品及漁產品合約，締造近10億台幣的產值，實現韓國瑜“貨出去、人進來”的願景。



連都貿易公司從事房地產、農漁產品交易、商品貿易、軟件開發等多元化產業，主要耕耘珠三角經貿市場，這次透過高雄市政府“客委會主委”黃永卿牽線，廣東潮州歐事長將高雄農漁產品引進至廣東，並表示對客家文化的喜好併將台灣特有的客家文化帶進廣東。



農業局表示，這次農漁產品期能運用潮州港得天獨厚的地理位置及距離台灣最近港口的區位優勢，將台灣農漁產品推進廣州、深圳、珠海等“粵港澳大灣區”九大經濟城市群。



農業局指出，其中廣州的“江南果菜批發市場”一直是中國大陸主要的農產批發市場之一，自1994年成立以來，經過整併後有相當大量的進口水果在此集散，也是東南亞最大的果菜市場之一，預計2020年將遷移以改善批發市場環境及提升設備。另外，潮州港所屬當地饒平水產貿易市場也相當活躍，是粵東最大水產品批發市場，2018年全年銷量超過10萬噸，年銷售額高達30多億元人民幣。因此，潮州港對於擴大台灣農、漁產品外銷將起到舉足輕重的意義。



農業局說，外銷經營的是長遠關係，因外銷需要的生產及運輸條件都較內銷嚴苛，在穩定品質及供貨量方面，從生產到管理出貨都必須有嚴謹的規劃，倘能建立長遠且穩定的貿易關係，對買賣雙方都有保障，政府樂見台灣農產品對外保持穩定的貿易關係。