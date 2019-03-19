美國務卿時隔兩月再訪中東為哪般？

中評社北京3月19日電／美國國務卿蓬佩奧定於19日至23日訪問科威特、以色列和黎巴嫩，與相關國家磋商地區安全等問題。新華社報道，分析人士指出，蓬佩奧此訪距離他上次到訪中東僅有兩月之隔，凸顯出這一地區在美國外交棋局中的分量。同時，美國在該地區的政策充斥著干涉主義和利己主義色彩，不會給中東地區帶來真正的和平。



【新聞事實】



美國國務院日前發表聲明說，蓬佩奧此次將率團出席在科威特舉行的第三屆兩國間戰略對話，集中討論雙方在防務、反恐、網絡安全、經貿、教育等領域的合作。他還將會晤科威特領導人，討論也門局勢、敘利亞問題以及組建“中東戰略聯盟”等。



出訪以色列期間，蓬佩奧將與以方討論如何遏制伊朗影響力等問題。他還將和以色列、塞浦路斯、希臘官員舉行會晤，討論能源和安全問題。



在黎巴嫩期間，蓬佩奧將和黎方官員討論黎巴嫩在政治、安全、經濟和人道問題上面臨的挑戰。



美國國務院18日在一份新的聲明中總結道，蓬佩奧此次出訪中東三國的主要議題包括重振與中東地區主要盟友和夥伴國家的關係、進一步擴大和三國的雙邊關係，以及如何遏制伊朗影響力。



【深度分析】



蓬佩奧今年1月曾對中東展開過密集訪問，主要議題包括說服阿拉伯國家建立針對伊朗的“中東戰略聯盟”和安撫阿拉伯盟友、緩解其對美國從敘利亞撤軍的失望與擔憂等。



新華社世界問題研究中心研究員顧正龍認為，蓬佩奧此次出訪中東三國是對1月出訪的補充和延續。美高官如此密集出訪中東並不罕見，符合美國對中東重要戰略地位的定位。這屆美國政府雖然嘴上喊“撤軍”，但事實上不會放棄中東。

