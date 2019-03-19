澳門工商界來高雄採購　林富男款宴

林富男邀請澳門工商界來高雄採購，設宴歡迎賓客 中評社高雄3月19日電（作者 利炳詳）澳門供應商聯合會應台灣藝術研究院院長林富男之邀，於17日抵達高雄進行為期3天的大型採購行程。澳門方抵達高雄後，由台灣藝術股份有限公司（8479）藝術總監謝佳伶、襄理林千畬接機，晚間由林富男邀請澳方與高雄廠商，於高雄漢王洲際飯店舉行歡迎晚宴，高雄市副市長洪東煒亦出席共同交流。



林富男致詞表示，這次澳門代表團是真真正正的採購團，來高雄進行實質性的商業採買。韓國瑜還未當選市長前，葉紹文和林富男便開始對接，因此林富男也說，澳門是全球各地最支持高雄的城市，他期盼這樣實實在在的經貿交流能加深澳門、高雄兩地的情誼與經濟發展。



葉紹文會長代表澳門採購團表示，此次配對會將配合韓市長的訪澳行程，在23日於澳門舉行簽約儀式，誠摯邀請高雄廠商前往澳門參與，將安排落地接待。葉紹文也提到，他過去四年來從台灣採購了超過港幣8位數金額的貨物進入港澳市場，他深刻期許此次配對會也再造佳績。



歡迎晚宴中除邀請澳方與高雄廠商代表，高雄重要政商人士也紛紛出席參與。高雄市副市長洪東煒表示，代表韓國瑜市長感謝各界的參與，林院長和澳門、高雄各界都在貫徹韓市長的“貨出得去”理念，讓高雄人民有更好的生活，他也特別感謝林富男熱情無私的貢獻，搭起澳門與高雄友情的橋樑。



台灣外貿協會高雄辦事處主任呂文瑞表示，此次澳門採購團是有備而來，已會前接洽許久，這對高雄廠商來說值得期待，林院長的對接也對兩方提供有系統的服務，是重要的一環，希望往後能持續這樣的採購，進而逐步擴大規模。



衛生局長林立人說，期待本次活動能造成效益，細水長流，讓高雄優質且價格公道的農漁產品都能永續與澳門交流。林立人也宣傳了高雄的醫療觀光，邀請澳門的朋友來訪時也能體驗醫美與健檢服務，了解到高雄醫療的軟實力。



農業局長吳芳銘也對澳門代表團表示歡迎，他推薦高雄新鮮的農漁蔬果產品，及各類加工產品，不但品質優良，並且供貨穩定、價格實在，他誠摯歡迎澳門各界選擇高雄產品。



歡迎晚宴於歡樂氣氛中結束，澳方與高雄方交流熱絡，18日整天則進行正式的商業配對活動，雙方廠商業者具體商討採購事宜。



