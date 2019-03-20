林展鴻：賴清德不論輸贏　新潮流皆獲益

林展鴻認為，賴清德唯有“脫離新潮流”，方可成為綠營共主。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月20日電（記者 高易伸）針對前“行政院長”賴清德登記參與民進黨2020初選，正式挑戰蔡英文領導地位。民進黨高雄市黨部前執行長林展鴻接受中評社訪問表示，站在派系運作立場，隸屬新潮流的賴清德挑戰蔡英文對新系而言根本就沒有輸，而且還可能壯大。除非賴正式宣布“脫流”，方可成為綠營共主。



林展鴻對於傳出賴清德“突襲登記”一事，新系大老事前毫無所悉抱，持存疑態度。



林展鴻說，賴清德如果挑戰蔡英文成功，並拿下2020政權，新潮流就會成為民進黨的領導派系。如果賴初選挑戰失利，依照蔡英文目前狀況，也依舊被新潮流包覆著，因此對新潮流而言，賴清德出馬角逐這局不僅沒輸，且還可能贏更多。



林展鴻，1963年生，輔仁大學哲學系學士，民進黨資深黨員，曾任新台灣重建委員會幹事、前“立委”施明德法案助理、江鵬堅法案助理、陳其邁“國會”辦公室主任、劉俊雄“國會”辦公室主任、民進黨高雄市黨部副執行長、執行長等職。



對於這兩天有不少新潮流大老開始切割賴清德？



林展鴻認為，這些切割者，在蔡英文現在的體系內佔有怎樣的地位？他們當然是繼續維護蔡政權的。以派系利益看待，他們會做適度表態，繼續支持蔡英文，維持現有的關係，至於其他台南地方上的表態，不管是北流或南流，他們宣稱對賴清德參選不知情，真的要打上問號。



賴清德宣布挑戰蔡英文後，19日有22名綠委公開力挺蔡英文，但包含吳澧培、呂秀蓮等則讚賴清德光明磊落，要大家平常心面對，黨中央無須用“團結”等掩飾慌亂。



對此，林展鴻觀察，現在表態挺蔡的民進黨籍“立委”以陳明文為首，大多隸屬“正國會”、謝系、英系或海派，沒有新潮流的“立委”挺蔡啊！蔡其昌則是自己單獨發布。至於劉世芳、賴瑞隆這些並沒有跟上。因此，賴清德若要墊高政治聲望，下基層輔選台南郭國文，聽到基層聲音，知道基層焦慮，與他的參選與派系利益無關。也如他登記的“參選宣言”中那樣“勇於承擔”，他就應該大方宣示“唯有退出派系、方可超越派系”。



中評社問，賴清德登記初選這兩日確實讓媒體轉移焦點，從韓國瑜轉到賴清德。至於如何觀察賴的登記是選真的或選假的？



林展鴻認為，賴說自己不設競選總部是不想激化，但接下來還要觀察賴的政治動作，與黨內公職的表忠程度及賴蔡二人的政策辯論。賴花500萬登記若只是要轉移媒體焦點的假設是有，但這種事情有時很容易“弄假成真”。



林展鴻向中評社分析，尤其賴清德現在到民間聲望高過蔡英文，在台南等地又有民意基礎的淬煉，蔡英文雖然從2008年扶著民進黨起身，但施政上還是有不足之處。尤其2018年民進黨敗選後，蔡到地方座談還展現一副“檢討選民”的樣子，確實讓很多支持民進黨的選民搖頭。



林展鴻認為，賴清德3月18 日登記時帶著新台幣500萬元的本票，銀行開立本票都要指定抬頭。尤其3月16日“立委”補選適逢星期六，銀行根本沒上班。就代表這500萬報名費賴清德老早就準備好了。不論“立委”補選結果如何，賴清德應該會準備兩套說詞，補選好與不好，賴清德都有參選的理由。



林展鴻說，賴清德角逐大位的企圖心其實從上屆選舉就可看出，當時陳菊還為蔡勸退了賴清德。現在賴清德決定正式挑戰蔡英文，其實也把自己拉高到民進黨內競逐大位的高度與格局，這一點目前不會有人懷疑。