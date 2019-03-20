中評現場：中巴首次外長戰略對話

中國國務委員兼外長王毅19日在京同巴基斯坦外長庫雷希舉行首次中巴外長戰略對話。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月20日電（記者 徐夢溪）中國國務委員兼外長王毅19日在京同巴基斯坦外長庫雷希舉行首次中巴外長戰略對話並共同會見記者。



王毅首先強烈譴責在新西蘭發生的恐怖襲擊事件，對在事件中不幸遇難的巴基斯坦公民表示哀悼。王毅表示，這一事件再次表明，恐怖主義是全人類的公敵，打擊恐怖主義不能搞“雙重標準”，也不應與特定宗教或國家掛鈎。面對共同的威脅，不同宗教、不同文化的國家應當攜起手來，共同打擊一切形式的恐怖主義。



王毅指出，建立中巴外長戰略對話是去年11月巴基斯坦總理訪華期間兩國領導人達成的重要共識，契合中巴全天候戰略合作夥伴發展的現實需要，具有重要意義，我們達成了廣泛共識。



我們一致認為，中巴友誼歷經國際風雲變幻考驗，始終堅如磐石，保持旺盛活力。兩國加強戰略溝通，深化互利合作，打造新時代更加緊密的中巴命運共同體，不僅符合兩國和兩國人民的共同利益，而且有利於地區的和平穩定與繁榮。



我們一致同意，要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上相互堅定支持。無論國際地區形勢如何變化，中方都堅定支持巴方維護國家主權和民族尊嚴；堅定支持巴方根據本國國情自主選擇發展道路；堅定支持巴方實現國家穩定與發展繁榮；堅定支持巴方在地區國際事務中發揮更大建設性作用。



我們一致同意，要保持高層交往勢頭。中方熱烈歡迎伊姆蘭·汗總理來華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇和世界園藝博覽會。雙方還將規劃好其他高層交往，為兩國關係發展提供持續動力。



我們一致同意，要積極推進中巴經濟走廊建設。共同確保走廊已建成項目的可持續運營，對巴經濟騰飛形成有力支撐；規劃和實施好產業園區、社會民生領域新項目，為巴可持續發展打造新引擎。雙方將採取有力舉措，維護好走廊建設的安全環境。

