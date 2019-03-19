俄羅斯：不會銷毀9M729導彈

中評社香港3月19日電／俄羅斯外交部發佈消息稱，莫斯科不會銷毀華盛頓所指責違反《中導條約》的9M729導彈。



衛星新聞消息，俄羅斯外交部在評論中稱："我們不會同意銷毀華盛頓毫不根據所宣稱違反條約的9M729導彈。"



美國總統唐納德∙特朗普此前表示，華盛頓自2月2日起啟動退出俄美《中導條約》的程序。美國務卿邁克∙蓬佩奧表示，"如果俄羅斯在6個月期限內不能充分地、可核查地重新遵守條約規定"，那麼這項條約將被廢除。



俄羅斯多次表示，全面履行了《中導條約》。俄外長拉夫羅夫稱，就美國人自己履行條約的情況莫斯科有非常嚴肅的問題。他說，美國的指責還無根據，而華盛頓所關注的9M729導彈所做的測試結果符合條約的允許範圍。



俄羅斯總統普京2月2日表示，美國涉及中程和中短程導彈的一切行為，俄羅斯將以對等的方式予以回應。普京指出，俄羅斯不應也不會捲入耗資巨大的軍備競賽。他還說，俄方就裁軍問題提出的所有建議擺在桌面上且談判大門仍就敞開著，他要求俄方今後不要再提議就此問題舉行會談。3月4日，俄羅斯總統普京簽署命令，暫停履行《中導條約》。



《中導條約》全稱《美蘇消除兩國中程導彈和中短程導彈條約》，1987年12月8日由美國總統里根和蘇聯領導人戈爾巴喬夫在華盛頓簽署。條約禁止雙方試驗、生產和部署射程500至5500公里的陸基巡航導彈和彈道導彈，但對海基和空基的巡航導彈和彈道導彈並沒有做出限制。條約1991年5月得到全面執行。