綠議員陳明澤：賴清德跳開新潮流有助逐大位

民進黨高雄市議員陳明澤認為，做得好給8年，做不好有人挑戰很正常。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月20日電（記者 高易伸）針對前“行政院長”賴清德登記參加2020民進黨初選，挑戰蔡英文。民進黨資深議員、“一邊一國”成員陳明澤接受中評社訪問大讚賴清德勇於承擔，民進黨應該可以透過機制，推出最強人選。 他提到，民進黨對新潮流有時候真的“不知道該怎麼形容”，因“成也新潮流、敗也新潮流”。他認為依照現在的局勢，其實賴清德應該跳開派系，這對他競爭2020大位反而更加有利。



陳明澤說，民進黨若能由賴角逐大選，確實是有機會。對於賴的承擔與表態，他再次說了聲“恩！非常好！



陳明澤向中評社表示，賴清德從政一路走來不論是“國代”、議員、“立委”、縣長或“行政院長”等，都是具備民意基礎的，有接到地氣。他話鋒一轉說，雖然蔡英文陪民進黨度過2008年以來的低潮，但這兩年的改革之路確實引發、累積很多民怨。政體改革是有，但配套措施不足，民眾當然心生怨懟。



陳明澤認為，誰做得好自然就有8年（兩屆任期），如果做不好，黨內有其他優秀同志出面挑戰都是在所難免，這是民進黨的傳統體制，大家何必大驚小怪？



對於賴清德登記參選，這兩日已有不少民進黨內公職人員訴求“團結”，或對蔡英文表達忠心，包括總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁等人也公開力挺蔡英文。



陳明澤說，哎呦，這個很正常啦！大家各為其主，但這些最終還是要經過民意的洗禮，有競爭才有進步。



分析賴清德出馬後，民進黨內的走向？有人認為賴清德已經“斷開”新潮流？



陳明澤說，民進黨對新潮流有時候真得是“不知道該怎麼形容”，因為“成也新潮流、敗也新潮流”，不過他認為依照現在的局勢，其實賴清德應該跳開派系，這對他競爭2020大位反而更加有利。

