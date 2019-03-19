中泰簽署瀾湄合作專項基金泰方項目協議

中評社北京3月19日電／瀾湄合作專項基金泰國外交部項目“瀾湄合作國家協調員能力建設”合作諒解備忘錄簽約儀式18日在曼谷舉行，中國駐泰國大使呂健和泰國外交部次長布薩雅代表雙方簽字。



新華社報道，呂健在簽約儀式上說，3年前，瀾滄江－湄公河沿岸六國正式創建了瀾湄合作這一新型次區域合作機制。在各方共同呵護努力下，瀾湄合作由構想變為現實，從培育期加速邁入成長期。去年，首批132個瀾湄合作專項基金項目順利實施，近30個基礎設施和工業化項目開工，為流域經濟社會發展做出重要貢獻。



呂健表示，“瀾湄合作國家協調員能力建設”項目將有效提升六國官員參與瀾湄各領域合作的能力，為瀾湄合作茁壯成長、提質升級提供人力資源保障。中方期待著同泰方密切合作，共同推動該項目早日見到實效。中方也願同泰國各界一道，以共建瀾湄流域經濟發展帶、推動高質量產能合作為抓手，開展更多務實合作項目，推動瀾湄合作不斷邁上新台階，為次區域經濟可持續增長做出更大貢獻，為各國民眾帶來更多福祉。



泰國副外長威拉薩在致辭中表示，自瀾湄合作機制成立以來，六國密切合作，共同致力於落實各國領導人達成的共識並取得豐碩成果。中方為打造瀾湄合作機制發揮了重要而不可或缺的作用，泰方願積極參與瀾湄流域經濟發展帶和互聯互通建設，與中方及其他瀾湄國家一道，促進區域經濟繁榮、縮小發展差距、推動實現現有合作機制的協同發展。



當天，呂健和泰國外交部長敦還分別在泰主流媒體上發表署名賀信，慶祝瀾湄合作啟動三週年暨第二個瀾湄周。



瀾湄合作是瀾滄江－湄公河沿岸中國、柬埔寨、泰國、老撾、緬甸、越南六國共同創建的新型次區域合作機制。中方2016年3月在瀾湄合作首次領導人會議上提出設立瀾湄合作專項基金，在5年內提供3億美元支持六國提出的中小型合作項目。