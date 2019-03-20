初選？徵召？林政賢：朱立倫應找吳敦義談談

林政賢。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月20日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市議員林政賢接受中評社訪問表示，黨中央可能徵召高雄市長韓國瑜選2020，但相信國民黨前主席朱立倫會讓他自己變成“王牌”，與其整天追逐或討論韓國瑜要不要選，朱立倫其實更應該找國民黨主席吳敦義好好談，“朱吳”關係重要性遠大於“朱韓”關係。



林政賢，曾任國民黨桃園市黨部（升格前）主任委員、桃園縣議會國民黨黨團執行長、國際獅子會2004－2005年度會長聯誼會主席、中華台灣林姓宗親總會理事、桃園市民眾服務社第19、20屆理事長。三屆議員的他，這次選舉順利連任，完成四連霸，長期耕耘地方林姓宗親會與雲林旅桃同鄉會，被認為是桃園國民黨本土派人物指標之一。



吳敦義稱近日強調，仍保留萬分之一機率徵召韓國瑜，還稱“領表”也是一種徵召。



依照國民黨“總統”初選時程，4月公告、5月領表、6月民調結果出爐，7月全代會通過。但民進黨4月中人選就底定，尤其前“行政院長”賴清德已經登記參選民進黨2020黨內初選，要迎戰現任蔡英文，綠營可能產生更強大的候選人，反觀國民黨的時程顯然落後，提名辦法還卡在到底要不要初選？要不要徵召？吳敦義也沒有表態要放棄2020。



林政賢告訴中評社，國民黨基層黨員，普遍都有“藍色焦慮”，當然也希望看到最強王牌，不過徵召韓國瑜確實有風險，尤其高雄市長根本還沒有看到任何政績，貿然直接跑去選大位，會給社會不好的觀感，“愛韓國瑜就要保護韓國瑜”，這次硬要韓出來選2020，若選輸才是對韓國瑜最大傷害。



他舉過去吳志揚選桃園市長、連勝文選台北市長，當時民調都大幅領先對手，結果民調最終未必可以轉換為選票，現在韓國瑜帶起的韓風，確實讓藍軍看到希望，但是選舉千變萬化，韓流會變成韓流，原因恐怕是高雄經濟悶太久，遇到經濟不好，容易把希望寄託在一個人身上。問題是，拼經濟不盡然全靠韓一個人，而是需要團隊。



林政賢說，國民黨不可能全靠韓國瑜一個人來扛勝敗責任，反倒現在更應該好好從這些“太陽”找出強棒，到明年1月11日投票，有近9個月的時間，國民黨習慣都把時間壓縮在最後才衝刺，卻忘了告訴選民，國民黨應該怎樣重拾民眾的信任與信心，“準備時間愈短，效果愈差”。

