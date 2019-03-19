力推高雄產品 林富男邀澳門工商界來台採購

長龍貿易有限公司董事長胡秀龍與林富男合影 中評社高雄3月19日電（作者 利炳詳）應台灣藝術研究院林富男院長邀請，澳門重要的供應鏈行業“澳門供應商聯合會”來高雄採購，其率領含澳門大型通路商來來超市、新八佰伴百貨公司、永利澳門酒店等。18日上午至下午，澳門工商界與高雄廠商在高雄漢王洲際飯店進行商業配對會，晚間則由澳方舉行答謝晚宴。



主辦單位指出，該會此次率領澳門採購商近60人來台，主力品項包含漁產品、農產水果、台灣特色食品伴手禮等。



據統計，此次商業媒合活動邀請到的台灣南部廠商近50家，包含不同類別，以加工食品、農產品、漁產品等廠商為主。主辦單位期望透過此次大型配對會，讓澳門、高雄的貿易能夠活絡、強化兩地文化、商貿之交流，並讓高雄優質的產品出得去，甚至進入粤港澳大灣區、葡語系國家，讓更多人認識高雄、與高雄做生意。



林富男特別提及，澳門方持續釋出對引入高雄產品的善意，如豬肉、雞肉這些過去因疫情而無法出口的項目。他說，兩岸協商若能拿高雄與澳門的協商作為換利，這將是兩岸永續和平發展的康莊大道，成為兩岸和平交流的典範。副市長洪東煒表示，韓市長以拼經濟為施政理念，要市政團隊苦民之苦，為市民民服務，相信今次活動能替高雄經濟發展奠定良好基礎。



高雄業者18日在高雄漢王洲際飯店5樓國宴廳展示商品，同時與澳門採購商交流，積極推廣台灣優質產品。農益源冠軍鳳梨老闆林富吉說，自家的冠軍鳳梨已外銷大陸各省，成績斐然，希望這次能與澳門有更多接觸，爭取更多銷售曝光機會。



長龍貿易有限公司以外銷午仔魚、紅杉、香魚為主，過往以東南亞為主要客群，該公司董事長胡秀龍透露，現場已有澳門廠商洽談詳細訂購情形，對台灣產品品質也很肯定，估計會預定數個貨櫃；中央畜牧場負責人蘇鵬表示，該公司豬肉產品是2015年神農獎得主，澳門採購商對台灣的豬肉也很有興趣，詢問度很高，有望在7月順利出口。



友興凍肉食品有限公司總經理、澳門供應商聯合會副會長楊淑英對本次配對活動讚賞有加，對高雄水果印象深刻，也現場採購了魚片、紅豆餅等伴手禮，她預估至少購買半貨櫃以上。



澳門出席的採購商除當地食品公司、商貿行外，還有重量級的永利集團、來來超級市場、新八佰伴百貨公司等。來來超級市場是澳門最具規模的連鎖超商，該公司採購經理黎財海說，此次主要以採購食品為主，高雄廠商帶來多品種水果和有機蔬菜，品質優異，豐富了他的認知，澳門市民對這些產品接受度也很高，預計採購一貨櫃。



新八佰伴則是澳門唯一一家百貨公司，成立以來備受澳門市民與觀光客愛戴。該公司經理郭德民表示，新八佰伴每年都有進口許多不同的台灣產品，此次集中目標在台灣南部產品，對農產品、加工產品都有關注，會對會場中八成的高雄業者訂購下單。



商業配對會於下午結束，澳門工商界隨後於漢王洲際飯店舉行答謝晚宴，感謝台灣藝術研究院與高雄廠商的付出與辛勞。澳門供應商聯合會理事長李傑興表示，非常感謝林院長提供良好平台，也望藉此契機擴大澳門與高雄之間的貨櫃往來，長期發展下去；葉紹文也在晚宴中鄭重宣布，此次商業配對會達成310萬港幣成交額，期望未來一年內繼續努力，往3千萬港幣目標邁進。



