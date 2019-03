柯文哲走走看看　自豪台北很多東西贏過紐約

柯文哲在臉書發表在紐約參訪的影像紀錄。(照片:柯文哲臉書) 中評社台北3月19日電/無黨籍台北市長柯文哲訪美第三天,美國時間3月18日下午前往紐約各地拜會。儘管未如外界預期見到美國在台協會前主席薄瑞光,紐約市議長臨時有事放他鴿子,柯文哲今天照樣在臉書發表他在紐約各地參訪的影像記錄。



柯文哲臉書全文如下:



#出訪筆記影音版 #紐約篇



有的時候,我們覺得美國是比我們先進的國家,可是我們到那邊才發現,我們還是有很多東西贏過他們,比方說我們的公共運輸對於年長者比較友善,捷運的出入口幾乎都有電梯,這點就讓紐約的議員們非常羨慕。



來這一趟,是學習,是來思考怎麼把他們的好處帶回台北,但是我們也不用妄自菲薄,其實我們還是有很多地方做的比他們好,總之,就是open your mind to learn from the world,打開你的心靈向世界學習。



一趟去這麼遠,我知道大家都會監督我們到底收穫了什麼,這支影片,是這兩天在紐約的影像紀錄,我把我這幾天的學習心得,在這邊向各位報告。