柯文哲走走看看　自豪台北很多東西贏過紐約

柯文哲在臉書發表在紐約參訪的影像紀錄。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北3月19日電／無黨籍台北市長柯文哲訪美第三天，美國時間3月18日下午前往紐約各地拜會。儘管未如外界預期見到美國在台協會前主席薄瑞光，紐約市議長臨時有事放他鴿子，柯文哲今天照樣在臉書發表他在紐約各地參訪的影像記錄。



柯文哲表示，雖然覺得美國是比我們先進的國家，可是到了那才發現，其實還是有很多東西贏過他們，比方說公共運輸對於年長者比較友善，捷運的出入口幾乎都有電梯，這點就讓紐約的議員們非常羨慕。



柯文哲臉書全文如下：



＃出訪筆記影音版 ＃紐約篇



有的時候，我們覺得美國是比我們先進的國家，可是我們到那邊才發現，我們還是有很多東西贏過他們，比方說我們的公共運輸對於年長者比較友善，捷運的出入口幾乎都有電梯，這點就讓紐約的議員們非常羨慕。



來這一趟，是學習，是來思考怎麼把他們的好處帶回台北，但是我們也不用妄自菲薄，其實我們還是有很多地方做的比他們好，總之，就是open your mind to learn from the world，打開你的心靈向世界學習。



一趟去這麼遠，我知道大家都會監督我們到底收穫了什麼，這支影片，是這兩天在紐約的影像紀錄，我把我這幾天的學習心得，在這邊向各位報告。



