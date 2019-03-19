習近平主持中央全面深化改革委員會第七次會議

中評社北京3月19日電／中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平3月19日下午主持召開中央全面深化改革委員會第七次會議併發表重要講話。他強調，當前，很多重大改革已經進入推進落實的關鍵時期，改革任務越是繁重，越要把穩方向、突出實效、全力攻堅，通過改革有效解決困擾基層的形式主義問題，繼續把增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感放到突出位置來抓，堅定不移推動落實重大改革舉措。



新華社報道，中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李克強、王滬寧、韓正出席會議。



會議審議通過了《關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》、《關於擴大高校和科研院所科研相關自主權的若干意見》、《關於促進人工智能和實體經濟深度融合的指導意見》、《關於加強和改進鄉村治理的指導意見》、《關於深化公共資源交易平台整合共享的指導意見》、《石油天然氣管網運營機制改革實施意見》、《關於加快推進公共法律服務體系建設的意見》、《關於深化消防執法改革的意見》。



會議指出，推進西部大開發形成新格局，要圍繞抓重點、補短板、強弱項，更加注重抓好大保護，從中華民族長遠利益考慮，把生態環境保護放到重要位置，堅持走生態優先、綠色發展的新路子。要更加注重抓好大開放，發揮共建“一帶一路”的引領帶動作用，加快建設內外通道和區域性樞紐，完善基礎設施網絡，提高對外開放和外向型經濟發展水平。要更加注重推動高質量發展，貫徹落實新發展理念，深化供給側結構性改革，促進西部地區經濟社會發展與人口、資源、環境相協調。



會議強調，高校和科研院所是實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家的重要力量。要完善相關制度體系，加快轉變政府職能，強化成果導向，精簡科研項目管理流程，改革重大科技項目立項和組織實施機制，給予高校和科研院所更多自主權。要堅持國家目標導向，自覺服從服務於國家重大戰略需求，分類改革，精準施策，加強監管。



會議指出，促進人工智能和實體經濟深度融合，要把握新一代人工智能發展的特點，堅持以市場需求為導向，以產業應用為目標，深化改革創新，優化制度環境，激發企業創新活力和內生動力，結合不同行業、不同區域特點，探索創新成果應用轉化的路徑和方法，構建數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟形態。

