新潮流不挺賴？綠議員吳敏濟：我不相信

連任三屆的民進黨台中市議員吳敏濟。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月20日電（記者 林谷隆）偏“正國會”的民進黨台中市議員吳敏濟接受中評社訪問表示，他支持蔡英文連任，因蔡執政非常認真，就使沒有讓人民滿意的地方，蔡也在檢討改進，應該再讓她做四年。賴清德還年輕，現在應該養望，不應該這麼急迫參選。至於新系要角不挺賴的宣示，吳敏濟強調“他不相信這種說法”，因為新系追求派系利益，已經大於黨的利益。



吳敏濟，台灣大學農業機械研究所碩士，連任三屆台中市議員，曾任民進黨台中市議會黨團總召、台中縣大甲鎮鎮民代表8年、台灣農機研究中心兼任研究員、“救國團”青年獎章得主。



吳敏濟提到，其實蔡執政也有很多地方做的不錯，只是像一例一休、同性婚姻等政策，在地方反彈比較大，很多人都把這些帳算在蔡英文身上，他覺得不完全公平，因為蔡非常尊重行政團隊。



吳敏濟強調，應該讓蔡英文再做四年，過去做得不好，改過來就好，如果做得好，就是應該支持她繼續做，繼續帶領台灣走下去。



對於賴清德為何忽然表態參選，吳敏濟只說，我們尊重他，畢竟每個人有每個人的選擇與人生規劃，但賴應該還有時間可以等，這個時候應該要養望，不需要這麼急迫，此時應當要以黨的團結為重。



吳敏濟認為，賴清德說“2020大選“總統”、“立委”不能一起輸”，所以他要參選。這就表示賴認為他自己能贏，但是如果賴有這個實力，應該要來幫助蔡英文連任才對。

