中評關注：“蔡賴大戰”　鄭文燦如何自處？

鄭文燦跟蔡英文的關係，在賴清德“突襲式”登記黨內初選之後，也起了化學變化。（中評社 資料照） 中評社桃園3月20日電（記者 黃文杰）前“行政院長”賴清德18日前往民進黨登記參加2020黨內初選，挑戰蔡英文，蔡賴直球對決，將拼出勝負。賴清德這個舉動，也讓民進黨桃園市長鄭文燦跟蔡英文、賴清德的三角關係，起了微妙變化。



賴清德與鄭文燦同為新潮流系，這個民進黨最大的派系，最有組織性，講究紀律，卻在賴“出其不意”跑去登記參選2020，似乎一切亂了套。



第一時間，鄭文燦先說“事前並沒有訊息”，事後解釋，“當天下午接到賴清德禮貌性的電話”。



鄭文燦真的不知道賴清德的動向？恐怕只有鄭賴兩人才知道，不過鄭2018順利完成桃園市長連任，成為綠營最有份量的地方諸侯，處處可看到鄭文燦與蔡英文的“互動默契”。



蔡英文曾經被問到“是否被新潮流綁架”？蔡笑說旁邊，不就坐一位新潮流嗎（意指鄭文燦）？隨即又轉頭問鄭“你還是新潮流嗎？”



蔡英文與鄭文燦“互動默契”，全看在賴清德眼中，政壇還盛傳2020蔡英文拼連任，不是“蔡賴配”，而是“蔡鄭配”。



平心而論，鄭文燦即使事先知道賴想選2020，恐怕也要“裝傻”到底，這也說明，為何鄭文燦說憂心“黨內分歧”，顯然初選啟動，黨內開始選邊站，戰火開始悶燒。



鄭文燦目前的算盤，還是延續當初推“大師兄”卓榮泰接黨主席模式，勢必開始串連進行協調，這也是鄭比較拿手也比較有把握。



當然，民進黨本身有自己的初選機制，以賴清德的個性，不太可能協調退選。不過可以看到，民進黨中生代在這波“蔡賴大戰”之前，已經開始“鞏固領導中心”，先力求“保皇”再疏通多方阻力，重點是，嚴格避免口出惡言。



黨內初選協調最終目標，最好是“蔡賴配”，組成超強選舉團隊。身兼“英系友好”與“新潮流”的鄭文燦，就看怎樣拆彈，若處理不小心，可能引爆黨內分裂。



民進黨2020打出“蔡賴配”，如果成功奏效，賴清德還是“儲君”，如果敗給國民黨，鄭文燦就有機會趁亂崛起。

