王毅談中巴經濟走廊：中巴合作更亮麗的名片

國務委員兼外長王毅在北京同巴基斯坦外長庫雷希舉行首次中巴外長戰略對話並共見記者（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月20日電（記者 徐夢溪）中國國務委員兼外長王毅在北京同巴基斯坦外長庫雷希舉行首次中巴外長戰略對話，並在對話後共見中外記者。



王毅表示，中巴經濟走廊是新時代中巴合作的標誌性工程，也是“一帶一路”的重要先行先試項目。走廊建設5年多來，取得重大積極進展。作為早期收獲的22個項目極大改善了巴基斯坦交通基礎設施和電力供應，給巴創造了數萬個就業機會，正在為巴基斯坦經濟社會發展和人民福祉發揮越來越重要的作用。在推進走廊建設過程中，中方始終遵循共商共建共享的原則，始終把巴基斯坦人民的切身利益作為最優先考慮：



首先，中巴經濟走廊面向的是巴整個國家，並不限於特定區域。走廊項目實際上也分布在巴基斯坦各個地區。例如，瓜達爾港位於俾路支省，塔爾煤田位於信德省，一些交通項目位於開普省。根據雙方商定的走廊建設遠景規劃，今後走廊項目將向巴更大範圍，包括向西部地區拓展，使更廣泛的民眾受益。



第二，通過借助國際融資實施重大項目，是全球通行做法，也是發展中國家突破資金瓶頸、加速經濟增長的有效途徑。目前巴方所持外債中，一半來自多邊金融機構。而中巴經濟走廊目前的項目中，80%以上是由中方直接投資或使用中方無償援助，只有不到20%使用中方貸款。因此，走廊項目不僅沒有加重巴方的負擔，反而為強健巴經濟的筋骨提供了幫助，注入了活力。



第三，中巴經濟走廊堅持開放和共贏理念。隨著走廊積極效應的釋放，越來越多國家看好巴基斯坦的發展前景，希望參與走廊建設。對於這些合作意願，只要有利於巴基斯坦發展，中方都持歡迎態度。當然，這需要中巴雙方共同商議。隨著第三方合作的逐步展開，中巴經濟走廊將發揮地區經濟增長“發動機”以及區域一體化“助推器”的作用。



第四，中巴經濟走廊注重“接地氣”，尤其將造福民眾作為第一要務。目前已建成的能源項目滿足了約860萬戶普通家庭的用電需求。瓜達爾附近的小學、中巴醫療中心等改善了當地民眾的教育和醫療條件。塔爾煤礦合作中舉辦的培訓項目，首批就幫助30名婦女成為了卡車司機，在當地傳為美談。中巴雙方已商定，走廊建設下一步要更多向民生傾斜，兩國還為此專門建立了社會民生工作組。相信會有越來越多的民生項目造福巴基斯坦普通百姓，湧現出更多“小而美”的動人故事。



王毅強調，中巴經濟走廊走過了5年的歷程，進入提質升級的新階段。相信在雙方共同努力下，走廊的規劃和建設將不斷完善，成為中巴合作更加亮麗的名片。



