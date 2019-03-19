澳門台商：韓國瑜金鑰匙打開了高雄經濟發展

澳門台商聯誼會會長簡廷在。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜即將於22至28日訪問大陸，澳門供應商聯合會一行51人先赴高雄拜會，並捎來採購高雄產品的喜訊。在場的澳門台商聯誼會會長簡廷在接受中評社訪問表示，韓市長上任後猶如打開高雄經濟命脈的金鑰匙，澳門台商希望來助高雄一臂之力，學習澳門從小漁村成功轉型的經驗，變成國際知名旅遊城市，達到“人進來”的目標，觀光旅遊就是台灣持續以恒的經濟命脈。



澳門供應商聯合會18日先在配對洽談會簽了310萬港幣來採購高雄產品，未來的一年預計還會採購3000萬港幣的各類民生用品，該會19日先前往高雄市政府拜會韓國瑜，表達未來希望澳門跟高雄雙方締結深厚情誼。而這項採購案也是由澳門供應商聯合會跟澳門台商聯誼會一起來共同合作。



63歲的簡廷在，已經在大陸發展27年，旗下擁有豪門文化科技創意、豪門國際開發、豪門國際建設、珠海豪門雕塑開發等公司，並且參與澳門漁人碼頭、威尼斯人、金沙城等多個澳門知名景點建築成見工作的經歷。



簡廷在表示，觀光旅遊是台灣持續以恒的經濟命脈，把台灣的能見度提高，複製澳門成功的經驗，希望來跟韓市長對接，一起來幫助高雄，只要高雄的經濟一起來，也代表台灣的經濟一起帶動起飛。他認為，韓國瑜最了不起的就是選前承認九二共識，這就是打開高雄轉型的一把金鑰匙。



簡廷在說，“不只貨出的去，人更要進得來”，高雄除了拚農漁產外銷、各種產品外銷之外，最重要的是後者，能夠不斷的把遊客、觀光客、人潮帶進高雄，才能創造源源不絕的觀光財，人進來的轉錢速度絕對是貨出去的好幾倍。



簡廷在表示，澳門雖然只有70幾萬的常住人口，可是一年卻有4800多萬的旅遊人口，澳門當初只是一個小漁村，如今脫胎換骨成長為國際知名的城市，經驗值得高雄借鏡，要不斷引進具有國際標竿意義的創新旅遊項目，成立多種旅遊元素並重的消費綜合體。



簡廷在指出，這次準備要跟韓國瑜提出四大項目投資案，第一是建造世界最大地標，華人的自由女神“媽祖”、讓華人可以祈福點燈；第二是愛情產業鏈，要在愛河周邊打造愛情主題綜合商業園區；第三是愛情同心主題公園，包含愛情摩天輪、愛情酒店、情人橋等等甜蜜園區；第四是文化科技主题園區，打造寵滿未來感的主題公園、機械島及AR、VR科技園區。



從1992年開始到珠海打拼開始，簡廷在從年輕力壯到現在滿頭白髮，他對台灣經濟停滯不前有相當落寞的感觸，但是卻從韓國瑜身上看到期待，這也是澳門台商串聯起來要力挺的原因，找回當初那股亞洲四小龍的尊嚴。