中評關注：台中市府組團訪陸　何以如此低調

台中市副市長令狐榮達率團訪問大陸，市府提供的照片只有三名台灣團成員。（照片：台中市政府提供） 中評社台中3月20日電（記者 林谷隆）最近台中市政府組了20個多人的大團登陸拚經濟，將拜會福州、泉州、廈門、杭州、寧波等閩浙大城，成員涵蓋市府秘書長與4位局長，但卻不是由中國國民黨籍的台中市長盧秀燕親自率團，只派副市長令狐榮達帶團，事先不公布訊息，連媒體都是看到新聞稿，才知道“副市長到大陸了！”盧團隊用意不排除是“試水溫”，想知道陸方對她的看法，更想測試蔡政府設下的紅線在哪。



台中市長盧秀燕上任至今，最常掛在口中的一句話是“拼經濟”，每次談到拼經濟議題都很高調，就像1月28日率隊訪問香港，早早在出發前8天就大陣仗舉辦“行前記者會”，參團的四位局長排排坐，說明到香港會見誰。



這次台中市政府組團訪問大陸，坦白說規格並不低，除了副市長令狐榮達，還有秘書長黃崇典、台中經發局長高禩翔、農業局長蔡精強、觀旅局長林筱淇、文化局副局長施純福等20餘人，還邀請台灣媽祖聯誼會會長、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤參團，協助推動兩岸媽祖文化交流。



怪的是這次盧團隊態度相當低調，不只相關局處被封口，連大甲鎮瀾宮都稱不了解行程，當然媒體事先都不知情，等到令狐榮達坐上飛機，才由新聞局統一發布訊息。更怪的是，19日晚間傳回第一則訪問的大陸的新聞，內容只交代令狐在福建省會福州市的行程，整篇都沒有說到在大陸見了誰，只有一句“省港台澳辦公室代表”，照派更是沒有拍到陸方官員，這是相當反常的新聞通稿。



這次派台中市副市長令狐榮達到大陸訪問6天，據了解是大陸台商穿針引線，主動表達願意幫台中找通路，所以安排訪問褔建省會福州市、泉州市、廈門市，以及浙江省會杭州市、寧波市等五個城市，讓盧秀燕相當重視。



但是先前陸委會主委陳明通拜會高雄市長韓國瑜，對兩岸城市交流設下的紅線，雖然不能稱“天羅地網”，卻已經讓地方政府綁手綁腳。再加上韓國瑜出訪星馬，因為行程提早公布，最後“該見的人沒見到”，蔡政府卻派外交官緊迫盯人，這一切盧秀燕定看在眼裡。



曾任電視台新聞主播的盧秀燕，祖籍在山東諸城，出身在基隆眷村，在台中參選台灣省議員以來，一直受到黃復興的支持，理論上是會支持兩岸交流，這段時間上海台商、廣東台商不斷為台中穿針引線，盧都表達正向的態度。



但盧秀燕對台灣民意走向非常敏感，尤其這段時間蔡政府已經開始在打“反中牌”、統獨牌，此時台中市政府組團訪問大陸，盧派出“資深外交官”出身的令狐榮達，應該考量台灣的國際情勢與兩岸關係的微妙變化，看中令狐長期在外交系統工作，又曾擔任海基會董事的經驗，不必擔心令狐“說錯話”或“表錯態”，這是盧秀燕打保守牌的作風。