台中組團訪福州文化觀光景點　推動雙城交流

台中市副市長令狐榮達率團訪問大陸，參觀福州市文化景點。（照片：台中市政府提供） 中評社台中3月19日電／台中市副市長令狐榮達率團訪問大陸，台中市政府19日晚間7點發布新聞稿表示，19日行程以文化、觀光為重點，在福建省台港澳辦公室代表的帶領下，參訪福州歌劇院、林則徐紀念館、福州郎官嚴復故居，並與陸方舉行交流座談，雙方相談甚歡，並獲初步共識，均期盼進一步推動優秀表演團隊互訪表演，並加速兩地文化、促進觀光、農業及經濟發展交流。



為促進兩岸藝術文化之交流，台中市副市長令狐榮達率領市府團隊參觀福建省各大文化勝地，並與省台港澳辦進行文化觀光交流座談，獲得初步共識。未來將致力於推動優秀表演團隊至雙方場館演出，並針對不同的表演形式相互學習及城市場館交流，使優秀的藝術創作能被更多民眾欣賞。



令狐榮達表示，台中市是台灣的文化城，而台中“國家歌劇院”為台中的大型公有展演空間，以“藝術服務”及 以最頂尖的“國內外”表演藝術作品呈現為目標。以國際製作經驗、專業場館服務、生活美學教育為目標，打造文化沃土，讓生活“俯拾即是藝術”。



令狐榮達說明，福建省歌舞劇團成立多年，在舞蹈、交響樂方面皆有多次獲獎，累積許多優秀作品，台中市每年也有傑出演藝團隊徵選，包含舞蹈、音樂等項目，將以促進團隊間的交流為目標，以此融入更多文化特色，將不同以往的藝術饗宴呈現給更多的觀眾。在場館交流方面，未來可透過推薦團隊於雙方的場館演出進行規劃，讓觀眾能更多地參與及欣賞不同的文化藝術表現。



在與福建省直屬相關單位、莆田市、平潭綜合實驗區等座談會中，雙方針對文化、觀光、農業及經貿等議題，進行對談交流。在文化部分，台中市政府希望除了與文化界人士深度訪談，透過參訪觀摩，交換城市藝術籌辦經驗，藉此深入了解節慶規劃、場地經營、文化資產保存及觀光行銷的策略及效益，未來並思考台中市特色，以文化和觀光作為立基點，建構雙方城巿藝文交流機制及平台。



對此，陸方釋出正面回應，將絕對支持城市文化交流，並將積極組成觀光旅遊團到台中旅遊，促進觀光發展。



農業部分，台中市農業局表示，這次特別推薦當季茂谷柑產品，品質冠全台，預計行銷數量300公噸，希冀讓更多對岸消費者品嚐到台中汁多味美、營養健康的茂谷柑。另外針對花卉出口，農業局則提出希望台中市免關稅，讓百合花、火鶴花等花種，比照文心蘭免關稅。陸方則回應，目前已接收到台中的想法，會在後續做出審慎研議，並積極搭建對接窗口，提高台中農民收益。

