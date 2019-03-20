中評關注：蔡突出手這張兩牌　衝著賴清德？

蔡英文在賴清德登記參選做了兩件事情，都與拉近台美關係有關。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）蔡英文19日會見空軍子弟學校旅美加校友聯誼會返台參訪團首度說出，對美採購新型F－16V戰機的意向。在此之前軍方一直不願正面回應，蔡英文卻正面給了答案。而19日這天，美國在台協會（AIT）台北市辦事處處長酈英傑也首度在台外交部與台“外交部長”吳釗燮同台舉行記者會，兩個動作都是在“行政院長”賴清德登記參與黨內初選之後，針對性非常強。



賴清德登記參與黨內初選強打主權牌，確實造成蔡英文不小壓力。讓蔡原本在黨內初選後才會積極打出的主權牌，似有加快腳步跡象。



AIT處長過去與台外長的會面，有時在台北賓館，有時是在“總統府”陪見外賓時；AIT處長首度到台“外交部”，談的又是美國主張的印太戰略，這是蔡政府一直加強的美國戰略關係。吳釗燮受訪也說，這是首次有AIT處長到“外交部”共同舉行記者會。他認為，這是台灣跟美國關係不斷進展的里程碑。



這張牌可能原本沒有要這麼快打，但賴清德登記初選隔天後，非常巧合就登場了。除了此事，另外一件就是蔡英文宣布向美方採購F－16V戰機，這兩件事都是與增進台美關係有關。



蔡英文21日將出訪南太平洋“邦交”國家，回程過境夏威夷。雖然沒有過境美國本土，但如果蔡要強調自己比賴清德更強的地方，並且是拉攏獨派的關係，就是建立更進一步的台美關係，這會是蔡英文積極打出的一張牌。因此，過境夏威夷是否會有什麼重大突破，也值得觀察。