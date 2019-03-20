中評關注：黨產會再抄婦聯會財產有謀略

不當黨產會抄婦聯會財產，是否也有向國民黨下馬威，別奢望會因去年底九合一敗選而放過清算黨產，值得關注。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月20日電（記者 倪鴻祥）“行政院”不當黨產處理委員會19日決議，婦聯會新台幣381億元現金存款、股票及公告現值約6億元不動產，共387億元為不當取得財產，應移轉公有，政府將成立“特種基金”妥善規劃使用。黨產會去年下半年到今年初，與國民黨及婦聯會的行政訴訟接連吞下三敗，民進黨九合一慘敗後又對婦聯會出手，應是有其謀略。



黨產會昨天對婦聯會出手，事出有因，即黨產會與婦聯會之間的行政訴訟案，日前經台北高等行政法院認為黨產條例部分條文違憲，因此聲請解釋“憲法”案，並裁定“釋憲”案作成解釋公布前，停止訴訟程序。



依此，婦聯會原被凍結財產的行政處分將告消失，黨產會才會火速宣告婦聯會財產為不當取得財產，直接收歸公有。講白了，就是黨產會對不利的行政訴訟案，直接“砍掉重練”，雖然黨產會出於行政訴訟的攻防，但這一招也帶有強烈警告國民黨的意味。



其實，黨產會從去年底到今年初面對國民黨及婦聯會的行政訴訟，已經接連吞下三敗，首先是去年12月初台北高等行政法院裁定婦聯會為國民黨附隨組織案“停止執行”；緊接著12月6日國民黨無償取得458筆特種房屋基金之追徵8.6億元一案，也經最高行政法院也裁定駁回了不當黨產委員會提出的抗告；再來是今年1月17日黨產會不滿北高行政法院裁定停止執行國民黨出售舊中央黨部大樓追徵新台幣11億餘元提出抗告，也經最高行政法院駁回抗告確定，黨產會一連串清算動作不具正當性與合法性的情況明顯。



尤其民進黨去年底九合一慘敗，外界普遍不看好民進黨2020大選能繼續執政，理論上應放緩對國民黨及包括婦聯會在內的藍營清算鬥爭，緩和外界對民進黨執政不滿的壓力。但民進黨不但沒按牌理出牌，反而加碼對婦聯會下重手，直接認定婦聯會財產是不當取得財產，無異公告周知，不會對國民黨黨產鬆手。



民進黨會不會趕著在2020大選前加速處理國民黨黨產，使之即使重返執政也無法翻身，值得關注。



民進黨執政後先後成立“不當黨產處理委員會”及“促進轉型正義委員會”，儘管頻遭外界質疑違憲，尤其“促轉會”去年九合一選舉期間還爆發“東廠”爭議，民進黨政府仍強勢運作，除了凍結國民黨及附隨組織超過新台幣700億元資產，也對2005年早被國民黨處分掉的中影公司、以及更早畫清界限的“救國團”、婦聯會下手，擺明針對國民黨。