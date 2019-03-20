快評：美台互動無所顧忌　對大陸步步進逼

中評社快評／美台19日共同宣布成立“印太民主治理諮商”對話機制，將在印太地區推動合作。美國在台協會（AIT）處長酈英傑聲稱，美台啟動此新對話機制，不是挑釁中國大陸。



是不是挑釁中國大陸，先看這兩項事實。其一，酈英傑昨天是去到台灣“外交部”、與吳釗燮共同宣布啟動此一新對話機制的，這也是AIT成立以來，AIT處長首度公開到台灣“外交部”開記者會；其二，此一新對話機制為美台強化關係提供框架，是不折不扣的一個正式的官方對話機制。



毫無疑問，美台正在深化與提升雙方的關係，對大陸步步進逼。從酈英傑踏足台灣“外交部”、並與吳釗燮共同召開記者會可看到，美台官方互動已到無所顧忌的地步。



大陸環球時報昨天說，美國在用“切香腸”的方式對美台關係做提升，增加這一關係對北京的長痛，同時為在某個特殊時刻把美台關係作為對華施壓的突出牌來打做鋪墊。環球時報主張，“大陸應反過來切。”



酈英傑去到台灣“外交部”，宣布美台建立新對話機制之前，有關美國將啟動新一輪對台軍售的傳聞甚囂塵上。美媒近日報道，特朗普政府已經批准對台出售66架F－16戰機，還有飛彈，總額多達130億美元（4015億元台幣）。



美台強化官方往來，以及大規模軍售等，數十年來都是中美之間最敏感、最嚴重的問題，北京不會容忍中國的核心利益受到侵害。美台提升官方關係、互動無所顧忌，最終將推升台海軍事緊張，損及台灣經濟發展。過去已有很多事實印證這一點。