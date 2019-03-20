葉紹文：韓國瑜貨出去人進來口號打動我心

葉紹文會長是此次採購團的領軍人物 中評社高雄3月20日電（作者 利炳詳）澳門工商界受台灣藝術研究院院長林富男邀請，於17日至19日組織採購團來高雄做大型商業洽談與參訪，其中的領軍人物，是澳門供應商聯合會會長葉紹文。



該會現任會長葉紹文，今年甫獲澳門特區政府頒發的工商功積勳章，是澳門政府行政長官選舉委員，澳門宏基行有限公司、宏基超級市場董事長、澳門凍肉食品業商會會長，澳門烹飪協會會長，澳門致公協會會長，餐飲業聯合商會副會長。



澳門供應商聯合會是當地指標性供應鏈行業，與民眾的生活息息相關，其宗旨是為進一步發展澳門經濟及相關事業交流，增進彼此了解與合作，爭取中小企業在澳門之權益，讓各行各業得以迅速發展，除公益活動，該會也積極參與外地經貿活動，多年來不斷組織會員參加各大展銷會，向海內外尋找商機，也與海外品牌相互推介，進行商務考察，建立互動發展平台，為澳門引進更多樣化的貨源。



葉紹文說，澳門幾乎所有東西都得從海外進口，過去澳門供應商聯合會也常在台北採購，今年6月也即將再次前往台北，因為台北作為台灣的政治、經濟中心，比較方便也較多資源。



澳門與高雄的距離相當近，飛行時間只需一個多小時，同時高雄擁有優質的農副產品，因此葉會長發想，何不就地取材，好好與高雄這位好鄰居多交流，把高雄的產品引入澳門。



對於為何特別選擇高雄而不是其他台灣城市，葉會長爽快地說道：“韓市長的競選口號，打動我的心！”貨出得去，人進得來，這句從韓國瑜當選高雄市長後便火紅的口號，也席捲到在海峽另一邊的澳門。葉紹文對於此次商業配對會表示，他帶領了近60位的澳門供應商代表來到高雄，人已經進來了，就等之後貨品出去了。



商業配對會中，葉紹文與團隊前往每家廠商的展位，仔細聆聽高雄業者說明其產品特色，也不忘為澳門方與高雄方做溝通橋梁，促成兩方交易順利下單。葉提到，這次澳門供應商主要採購目標集中在農副產品、水果、海產類、麵條製品，還有台灣比較出名的醬料、鳳梨酥等零食，這些產品進入澳門，也對高雄是新的契機，因為往後都有機會再推向粵港澳大灣區，共享兩岸經濟前景。他特別強調，澳門雖小，僅66萬人口，但每年遊客量超過4千萬，是很好的貿易窗口。



葉會長也介紹了採購團中較具代表性的大型廠商，如邀請到六大國企之一的澳門永利集團，還有澳門唯一的大型百貨公司新八佰伴，以及擁有30多家連鎖分店的來來超級市場，這些大型通路商深具規模，都為此次商配會中的每一位參與者，打了一劑強心針。



澳門、高雄商業配對會於18日下午結束，今（19）日澳門團也前往市政府拜會韓國瑜市長，會後每人與市長開心合影，有如完成見到偶像的心願。葉紹文率領的工商各界此次在單日內採購達310萬港幣，他不僅感謝林富男院長的協助與規劃讓活動完滿舉行，也期盼此次能啟動雙邊未來更多的接觸，他信心滿滿地向大家說，未來一年要達到3千萬港幣的目標！



