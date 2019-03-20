洪水來得太快！美國戰略司令部被淹沒

中評社北京3月20日電／即便是強大的美軍基地，在自然災害面前也顯得不堪一擊。近日內布拉斯加州爆發罕見的洪澇災害，而美國空軍的奧福特空軍基地也被水淹了。



據美國The Drive網站3月18日報道，由於近日的融冰加上暴雨，導致美國中部的密蘇裡河洪水泛濫，內布拉斯加州出現50年以來罕見的洪澇災害，並波及了位於該州的美國空軍戰略指揮部所在的奧福特空軍基地。



報道稱，洪水在上星期五達到，水位線在星期日傍晚前升高。氣象部門稱，這與密蘇裡州積雪融化、洪水和冰塊堵塞有關。奧福特基地的設備都非常昂貴，與水接觸後必然會故障。根據最新數據，奧歐福特空軍基地水位達到3米，33架停在那裡的飛機被轉移到其他機場，其餘的被拖到乾燥的地方。



據悉，奧福特空軍基地部署有美國空軍的RC-135戰略偵察機和E-4B空中指揮機，目前該基地三分之一的跑道，遠程電子偵察機的部分停機坪被淹沒，包括第空軍55聯隊總部和2個主要飛機維修設施，大約30棟建築物被淹沒了8英尺深(243公分)的水，另外有30多座建築物也受損。沒暫時沒有人員受傷報告。



另據美國空軍在其官方網站上發布的消息，奧福特空軍基地的發言人表示，該基地的飛機在洪水來臨前被及時轉移到別處，還有3架RC135偵察機和1架E-4B指揮機留在該基地，但都被轉移到了飛行跑道地勢較高的一側。



奧福特空軍基地是美國空軍最關鍵的基地之一，主要負責美國戰略核力量的指揮系統，美國戰略司令部就位於該基地。



來源：環球網

