高質量深入推進央企混改工作

中央企業是國有企業的主力軍，推進央企混改是深化國企改革的重要突破口。 中評社北京3月20日電／國有企業改革是中國經濟改革的重要內容，對中國經濟高質量發展十分關鍵。中央企業是國有企業的主力軍， 推進央企混改是深化國企改革的重要突破口。央企混改工作啟動以來，積累了寶貴經驗，取得了明顯成效，但還面臨著諸多挑戰。下一步要以更大力度、更深層次推進央企混改工作，充分實現國有資本與社會資本積極協同，創造更高價值。



央企混改的主要意義



經濟參考報發表中國人民大學國際貨幣研究所研究員甄新偉文章表示，央企混改是中國新一輪國有企業改革的重要領域和主要內容，主要是以提高核心競爭力和資源配置效率為目標，形成有效制衡的公司法人治理結構、靈活高效的市場化經營機制，具有十分重要現實意義。



首先，助力經濟高質量發展。央企是中國經濟發展的穩定器和火車頭。2018年國資委監管的96家中央企業收入和利潤均實現兩位數增長創歷史新高，且其中48家央企屬於“世界500強”。央企通過加快混合所有制改革，可有效推動國內國有資本與社會資本的管理協作、產業協同和資源共享，實現資本結構優化，發揮市場在經濟資源配置中的決定性作用，進一步激發社會生產力，增加市場活力，保障國內經濟供給側結構性改革順利實施，促進高質量轉型發展。



其次，提升央企經營管理效率。混改有助於中央企業持續完善現代企業制度建設，積極實現政企分開、政資分開，以及所有權與經營權分離，激發央企內部各要素活力。央企通過整體或者旗下子公司上市混改，積極優化股權結構，積極提升了公司治理水平，混改後的央企市場化決策機制更加健全，可以有效提升中央企業經營管理效率，有助於打造成為“世界一流企業”。



再次，發揮央企經濟帶動作用。央企作為中國國民經濟中具有重要地位的企業群體，大都在所處產業鏈體系中承擔著核心角色，具有自身資本資產規模較大，人力資本較為密集，行業影響力較高，綜合實力較強等特點，擁有較強的防範、化解，以及對衝周期性經濟波動風險能力。通過混改，央企可積極吸收民營企業效率高、創新力強等優點，實現雙方優質資源互換、互補以及協同、共享，有助於央企更好發揮在產業鏈中的經濟輻射帶動作用，助推經濟走高質量發展之路。



央企混改的效果



文章介紹，自十八屆三中全會以來，中國央企混改試點工作穩健推進，持續擴大了試點範圍，積極探索了多種混改方式，及時出台了相關配套制度辦法，取得了較顯著的階段性成效，主要表現在：



混改工作扎實推進。央企混改工作積極推進，步步為營，有以下幾個特點：一、混改覆蓋較廣。二、引入社會資本規模較大。三、上市公司成為主要載體。四、通過混改實現有效瘦身。



混改效果積極釋放。混改試點工作積極提升了央企經營績效質量，主要表現在：去杠杆取得較明顯成效；更聚焦央企主業；激發更大創新活力。



央企混改挑戰與建議



文章指出，回顧總結央企混改工作，仍然還存在不少挑戰，需要認真研究、積極應對。



當前，央企混改工作的挑戰主要表現為：一是主業聚焦不夠與產業重複建設問題並存。仍存在一家央企多個“主業”，主業不清晰，或者過多央企從事相同“主業”，不利於央企整體效率提升。產業重複是過度投資的結果，易導致大量資源低效能使用或浪費。二是授權央企自主經營還不充分。對央企授權經營過程中，雖然近些年加大了簡政放權力度，但仍然存在一些未下放央企權限，限制了央企混改過程中正常引入外部社會資本以及混改後新經營管理機制的靈活性。三是混改主體責權利仍然存在錯配。混改主體往往是央企下級成員單位，有的是二級、三級公司，承擔著混改實際工作，但相對激勵機制較弱，而混改又屬於重大事項，需要央企集團總部決策，因而造成了決策主體、執行主體和利益主體經常出現不同程度錯配。

