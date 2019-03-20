“中國版納斯達克”需要對“超級獨角獸”敞開大門

中評社北京3月20日電／科創板開門迎客，第一批科創板股票即將揭曉。3月18日，科創板審核系統正式運行，券商可以通過科創板電子申報系統正式遞交企業IPO申報材料。



新京報發表財經評論人朱邦凌文章稱，部分新三板企業、一部分專注於科技創新領域的企業，紛紛宣布將申請登陸科創板。就目前報道來看，已有10餘家“候選企業”瞄准了科創板。啟明醫療、新光光電、聚辰半導體、申聯生物醫藥和睿創微納等5家企業已表示將衝刺科創板。新三板方面，也有幾家企業擬申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌，原因是為上科創板做準備。從目前情況看，擬首批登陸科創板的企業基本是中小型創新創業公司，規模普遍不大；就各項指標看，與目前的創業板、中小板已上市公司的區別不大，有的公司規模甚至還達不到創業板的水平。



文章認為，如果想將科創板打造成“中國版納斯達克”，就應該積極吸納大型的科技公司、明星公司和“超級獨角獸”，沒必要只局限在中小體量的創新創業公司上。這一定位，可能關係到科創板的制度設計和發展前景。



最近，坊間頻繁傳出螞蟻金服等明星企業準備登陸科創板的消息。但市場對螞蟻金服登陸科創板卻存在較大爭議，其中爭議較大的一個原因就是體量過大。作為一只“超級獨角獸”，螞蟻金服於2018年6月宣布完成新一輪140億美元的融資後，估值已高達1500億美元。同年11月，胡潤研究院發布《2018第三季度胡潤大中華區獨角獸指數》，螞蟻金服以1萬億元的估值位列榜首。



螞蟻金服一家公司的估值就達1萬億元，而目前A股總市值在暴漲後才只有60萬億元左右，創業板總市值才5萬多億元。這意味著，一個螞蟻金服的估值就已相當於A股總市值的六十分之一，相當於創業板總市值的五分之一。發展十年的創業板規模，只有5個螞蟻金服大，如果再加上還沒上市的今日頭條母公司字節跳動、陸金所、滴滴出行等，A股能否承受得了這麼大的盤子就成了問題，A股的流動性會否枯竭？



因此，有私募基金人士表示，對科創板的制度設計還要深入研究，比如，一些市值達數百億美元甚至上千億美元的“巨無霸”，是否適合登陸科創板，要充分考慮科創板的市場容量等問題。



文章分析，從投資者角度，大多數還是願意支持新興經濟IPO的，對螞蟻金服等大型科技股登陸科創板也抱著“支持”的態度。科創板需要培育大型的科技股、真正的生態型公司、超級獨角獸企業，改變A股目前缺乏大型科技權重股的狀態。BAT作為中國新經濟的代表，在境外股市風光無限，股價屢創新高，但在A股市場卻無影無蹤，與創業板整體的低迷表現也形成強烈的反差。曾被譽為“創業板標杆”的樂視已經陷入困境，極大地打擊了投資者的信心。更令人啼笑皆非的是，定位“創業創新”的創業板經過多年發展後，第一大權重股竟然是主營養殖行業的溫氏股份。



與創業板相比，被奉為“美國新經濟搖籃”的納斯達克市場集中了蘋果、亞馬遜等眾多大市值科技股。“FAANG”被稱為華爾街皇冠上的明珠，是FacebookInc.、蘋果公司、亞馬遜、NetflixInc.和谷歌母公司AlphabetInc.的合稱，貢獻了納斯達克100指數一半的漲幅。彭博匯編的數據則顯示，三星、阿里巴巴、騰訊控股、台積電合計為MSCI新興市場指數總體漲幅做出3成的貢獻。可以說，在成熟資本市場，大型科技股已成為市場的壓艙石和定海神針，大型科技股股價的不斷向上也帶動了市場整體的繁榮。



文章指出，國內的科創板沒必要拘泥於中小企業，應該像納斯達克市場一樣，不斷引入大型的科技股。我們也沒必要過於擔心資金流動性問題，大型科技股的募資基本是戰略投資者占大頭，留給網上網下普通申購的比例不會太多。上市以後，只要是優質公司，即使體量較大，也會得到投資者的青睞與追捧。當前A股市場真正缺乏的是優質公司，尤其是優質的大型科技公司。優質的大型科技公司在科創板上市，對科創板具有重大的支撐和穩定作用。



