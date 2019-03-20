2019年經濟“減速增質”向縱深發展

中評社北京3月20日電／2019年是中國經濟“減速增質”的新起點。在李克強總理所作的《政府工作報告》中，傳遞出一系列積極信號：經濟增長目標更具彈性，匹配了從高速增長轉向高質量發展的模式轉變；供給側結構性改革更注重市場化，對過去的一些錯誤認識進行糾偏；貨幣政策鬆緊適度，對實體經濟的支持力度加大；財政政策以“提效”為目標，減稅降費的力度空前……圍繞《政府工作報告》中的重點和亮點，本刊邀請了專家學者進行深入解讀。



三大變化



（一）GDP預期目標設定為區間值。在經歷2017年短暫回升後，2018年中國GDP增速回落至6.6%，主要原因是結構性去杠杆、金融強監管、基建投資疲軟、房地產調控和外部經濟環境複雜等多重因素叠加的結果。



在此大背景下，政府將2019年GDP預期目標設定為6~6.5%。這一目標相比2018年有兩方面變化：一是2017和2018年連續兩年政府設定的目標都是6.5%左右，今年設定6~6.5%，經濟增長預期目標有所下調；二是繼2016年設定6.5%~7%的經濟增長目標區間後，政府再次將經濟增長目標設定為區間值。



“經濟增長目標相比上年有所下調同時設置彈性區間，表明政府對經濟增速下行容忍度提升，同時也向市場傳遞出不再單純追求經濟規模增長，未來將更注重經濟質量的提升的信息。體現了推動高質量發展的要求，也符合我國發展的實際。”交行首席經濟學家連平表示，預計在宏觀政策逆周期調節力度加大，外部中美貿易摩擦出現緩和的背景下，2019年中國經濟增長將繼續維持在6.3%左右的增速。



對於更具彈性的經濟增長目標，工銀國際首席經濟學家程實也表示，這客觀反映了國內外經濟形勢的不確定性，表現出對內外風險要素和潛在機遇的客觀認識。但他更強調，這一目標順應了中國經濟“減速增質”的整體趨勢，匹配了從高速增長轉向高質量發展的模式轉變。“通過下調目標、擴大區間，2019年中國經濟政策將有更加靈活的空間，在守住短期增長底線的同時，保證新一輪改革開放的推進，為長期經濟增長奠定堅實基礎。”程實如是說。



（二）供給側結構性改革的重點轉向“降”和“補”。從供給側改革的“三去一降一補”來看，隨著前三者基本已經達到預期的目標，現階段的工作重點已經轉到“降成本”和“補短板”上。



“降成本方面，主要通過改革降成本，深化‘放管服’改革，推動降低制度性交易成本。”恒大研究院院長任澤平表示：2019年要通過深化增值稅改革、深化電力、公路體制改革和繼續清理規範行政事業性收費等降成本。在全國推開工程建設項目審批制度改革，使全流程審批時間大幅縮短。推行網上審批和服務，加快實現一網通辦、異地可辦，使更多事項不見面辦理，確需到現場辦的要“一窗受理、限時辦結”“最多跑一次”。



任澤平進一步表示，補短板方面，提升科技支撐能力，加大基礎研究和應用基礎研究支持力度，強化原始創新，加強關鍵核心技術攻關；健全以企業為主體的產學研一體化創新機制；擴大國際創新合作。堅持創新引領發展，培育壯大新動能，改革創新科技研發和產業化應用機制，大力培育專業精神，促進新舊動能接續轉換。圍繞推動製造業高質量發展，強化工業基礎和技術創新能力，促進先進製造業和現代服務業融合發展，加快建設製造強國。打造工業互聯網平台，拓展“智能+”，為製造業轉型升級賦能。促進新興產業加快發展。



而在供給側改革的其他方面，“去杠杆”也明確走向“穩杠杆”。《政府工作報告》提出，2019年的預期目標包括“宏觀杠杆率基本穩定，金融財政風險有效防控。”而在2018年的報告當中，則為“各類風險有序有效防控”。對此，中信證券首席經濟學家諸建芳表示，可以看出，目前的“風險點”已經聚焦，即著力於控制金融財政風險。具體來看，需控制對企業杠杆的進一步提升的風險以及地方政府隱性債務加大的風險。數據顯示，2018年我國宏觀杠杆率比2017年降低1.5個百分點，此前2012~2017年宏觀杠杆率的年平均漲幅是11.8個百分點，這意味著2018年我國首次實現降杠杆。“目前來看，降杠杆的階段成效已經有所顯現，之後的一段時間會以‘穩’為主線。”諸建芳如是說。



（三）貨幣政策未提“中性”。2019年《政府工作報告》中提出“穩健的貨幣政策要保持鬆緊適度”，與去年報告中“穩健的貨幣政策保持中性”的表述不同，不再提“中性”一詞。“表明貨幣政策將比去年偏向積極，對經濟增長的支持力度加大。”連平表示。



對此，蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍表示，今年貨幣政策的首要目標是“保持流動性合理充裕”和“著力緩解企業融資難融資貴問題”，具體政策的發力方向主要有：一是“改革完善貨幣信貸投放機制，適時運用存款準備金率、利率等數量和價格手段，引導金融機構擴大信貸投放、降低貸款成本”，這預示著2019年將延續前期定向降准甚至降息的貨幣政策；二是“支持大型商業銀行多渠道補充資本，增強信貸投放能力”，特別是最近一段時間各大商業銀行通過永續債、可轉債、定向增發、城商行IPO等補充資本金工具，將為今年銀行加大信貸投放提供充足的彈藥；三是民企、小微企業融資將得到優待，主要做法有：中小銀行定向降准的資金，必須全部用於民企和小微貸款；六家國有大型銀行小微企業貸款增速（30%）將遠高於貸款整體增速；通過清理規範各種銀行和中介各種收費，使得小微企業“綜合融資成本必須有明顯降低”。



值得注意的是，《政府工作報告》首次提出M2、社融增速與名義GDP相匹配。“以往M2增速一直比名義GDP增速高，所以那時主要是直接設定M2增速目標。現在隨著內外部環境變化，特別是貨幣投放機制變化，M2與名義GDP相差不大，去年M2是8.1%，名義GDP增速為9.7%。從這個角度來看，要求M2和社融與名義GDP相匹配的提法是符合現在的實際情況的。”連平解釋說，其中包含兩層意思：一方面目前M2增速處於歷史較低水平，與名義GDP相比還偏低，需要貨幣政策靈活操作適當增加貨幣投放；另一方面是希望未來貨幣增長與經濟增長相匹配，即未來貨幣供給的增長就是實體經濟名義增長所需要的部分，M2與GDP增速的背離將明顯收斂。

