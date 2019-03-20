以何種方式“離去”是病人的權利

中評社北京3月20日電／3月15日，一位常州市民發起了一個投票帖，稱他父親騎電動車摔倒後受傷，進行了脊椎手術，本已經愈合出院，誰知術後手術傷口化膿，他的父親又出現了顱內感染，腦脊液漏，切口感染等問題。醫生表示“能活多久看‘造化’了“、“一百萬花下去也不一定有用”。這位網友表達悲傷之情後說，自己也不知道該如何選擇。這個帖子引來了許多網友的留言跟帖，網友們看法不一。



如果不治療或保守治療，短期內就有性命之憂；即使選擇手術治療，康復的幾率也很小，且花費不菲。前途未蔔，成功率不過是些冰冷的數字，任何人在這樣的選擇面前，都會充滿壓力。與其指責他借用網友投票來決定父親的生死，不如說壓力幾近將他壓垮，於是想找到一個盡量讓自己未來不後悔的決定。



注定不可能有什麼正確答案。醫療水平、病患情況，再加上一定會有的運氣因素，誰也不敢保證選擇治療就一定是對的，就像希望渺茫也可能會有奇跡出現。在此過程中，除了醫學專業考量，普通人還會面臨兩大難關：一是費用問題。客觀地說，經濟能力對很多疾病治療有決定性作用，或者說，在相當程度上決定了生命存續的長短。一個前沿的技術、一種特效藥物，往往價格不菲，還未必能買得到，這就不是你願不願的問題，而是能不能的範疇了；二是生存質量問題。活著很好，但如果不能像過去、像普通人一樣活著，每天都會給自己和家人帶來極大痛苦和負擔，這樣的治療是否有意義？不同的人，有不同的看法，但這一定是在選擇時必須要權衡的重要因素。“不惜一切代價”看起來很美，但有沒有這樣的能力姑且不說，就連是否利益最大化也不確定。



“能活多久看‘造化’了“一百萬花下去也不一定有用”……醫生的大實話意思很明顯，從專業角度看，花費大且成功概率小，且即使手術成功，病人很可能也會癱瘓在床。如果賣房賣車換來的最好結果，也只是父親終身癱瘓在床，顯然這個決定並不好下。在此過程中，無論是當事人，還是圍觀網友，似乎都忘記了最重要的一點——病人本身的意願是怎樣的？誠然，這位老人也許更多地會為兒女著想，不想因為自己拖累子女，但畢竟是他做手術並承擔主要結果，沒有人有權利替他做決定。而在現實中，這樣的例子並不少見，很多更是以孝順和“為你好”的名義，違背患者意願，甚至深深傷害了患者的生命權。



為了避免人們因費用問題而不得不放棄生命，於是有了醫保制度，有了慈善機構，但必須要承認，制度在任何時候也不可能做到全覆蓋，一定有些艱難的決定還是要自己來做。因此，即使當事人遵循患者意見選擇了保守治療，他也不應當受到公眾的指責，不僅因為這並非一定是更壞的選擇，也因為這本就是他們的權利——以何種方式接受自己生命的逝去。



來源:紅網 作者:宋鵬偉

