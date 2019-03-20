營商環境好 何憂引資難？

中評社北京3月20日電／《政府工作報告》提出，激發市場主體活力，著力優化營商環境。以簡審批優服務便利投資興業，以公正監管促進公平競爭，以改革推動降低涉企收費。



什麼樣的營商環境最受企業青睞？在全國兩會上，全國政協委員、浙江大學副校長羅衛東給出的答案是，“法規清晰的環境，高效透明的政府服務，合理的稅費成本”。穩定、公正、可持續的有法可依環境，是對企業經營的基本保障，也是企業發展的一大根本要素。有法律法規可依，企業發展才有穩定的發展預期。



幾年前，西部地區一位企業家向筆者訴苦，明明企業遵守了各項法規，並且在稅收和扶貧方面也都作出了貢獻，但在企業經營和辦理事項的過程中，依然會遇到一些不順暢的情況。細想之下，如果不是這家企業對當地的獨特資源有依賴，可能真的會擇木而栖、遠走他鄉。



另一個例子是，一家高科技企業負責人參加了深圳市一項創新項目評選答辯，評選沒有通過，評審方當場就拍板給了答覆，並提出了整改意見。這位負責人說，“在別的地方一般都要等幾個星期才出結果，深圳市這項工作如此高效，反映了當地優良的營商環境。”優質的政府服務，對資金和企業有著天然的吸引力。在近期發布的《2018年中國城市營商環境評價報告》中，深圳的營商環境位居第一。近年來，深圳出現了騰訊、華為、大疆等一大批高科技產業巨頭公司。



可見，營造良好的營商環境，需要政府優化環保、消防、稅務、市場監管等執法方式，做到對違法者依法嚴懲、對守法者無事不擾，切不可搞選擇性執法、任性執法。同時，地方政府在實際運作中必須高效、透明。在圍繞土地規劃、基礎設施建設、政策資金保障、項目審批、公共服務等方面為企業提供高效服務，讓企業多用時間跑市場、少費功夫跑審批。此外，打造一流營商環境，還要加快收費清單“一張網”建設，讓收費公開透明，讓亂收費無處藏身。企業向來是服從競爭性成本，但不服從於非競爭以外的干預。



多年來，我國政府不斷改革降低涉企收費，營商環境持續改善。據世界銀行最新發布的全球營商環境排名顯示，中國從2013年的第96位快速上升至2018年的第46位，首次躋身世界前50位，成為營商環境改善最顯著的10個經濟體之一。營商環境猶如空氣，空氣清新才能吸引投資。期待越來越多的城市能認識到這一點，在打造一流營商環境方面邁出更大的步子。



來源:經濟日報 作者：劉 瑾

