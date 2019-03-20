中國經濟呈L型復甦利好全球市場

中評社北京3月20日電／今年隨著全球主要央行釋放鴿派信號，市場流動性提升，美股創下32年來最強開局。上證指數也一掃此前頽勢，年初至今，北上資金通過滬/深港通淨流入A股市場的總量已經超過1000億元。



外資湧入A股將會帶來哪些利好？美股漲勢是否能延續？今年全球哪些大類資產會有優異表現？



對此，《國際金融報》記者獨家專訪了瑞銀資產管理董事羅迪。他於2018年加入瑞銀資產管理的投資解決方案資產配置團隊，有8年投資經驗，側重於宏觀研究、資產配置以及因子投資。



在羅迪看來，今年中國經濟將先尋底然後穩定，呈現L型復甦，這對股市來說是一個利好。下半年信用債會有一些機會，而利率下行空間有限，除非經濟放緩明顯差於預期。“全球流動性改善，整體來說，這將有利於風險資產，相對於債券我們更看好股票”。



外資結構性利好A股市場



2月28日，MSCI宣布，增加A股在MSCI指數中的權重，並通過“三步走”的方式把A股的納入因子從5%增加至20%。



羅迪表示，MSCI擴容對於今年A股整體表現會起到正面作用，一些機構預計，未來將有6000億-7000億元資金流入，其中1000億是指數基金，其他的都是主動型基金。“短期來看，由於指數的引入，被動資金需要流入，在某些固定時間點上會對市場產生情緒面的短暫影響。但主動性基金的流入有相當大的靈活性，對於他們來說，入場的時機並不確定，很難判斷他們能不能在短期內給A股帶來支撐”。



但羅迪認為，從長期來看，外資將在結構性方面利好資本市場。外資注重A股公司的基本面，公司治理是否能和國際接軌，以及公司是否能從中國未來經濟發展中獲益。



“另外，外資通常不追尋短期交易，外資交易量在A股中的占比提高有望降低市場的波動率。未來，隨著中國市場進一步開放，中國跨境資金流動性將更加靈活，外資將推動中國金融市場進一步成熟。”羅迪強調，綜上原因，外資會偏重消費、醫療、互聯網、通信服務等領域。



隨著MSCI擴大A股的納入因子，外資機構對風險管理的需求也與日俱增。羅迪表示，過去外資低配A股的一個原因就是中國監管層對於對衝工具和衍生品的使用限制問題。3月11日，香港交易及結算所有限公司與MSCI簽訂授權協議，擬在獲得監管批准後並應市況推出MSCI中國A股指數期貨合約。



羅迪表示，具有深度的股指期貨市場可以幫助投資人更高效地管理風險，進而支持更多的投資者類型，有助於市場的價格發現，同時增加市場的深度和體量，對股票市場的長期發展起到積極作用。



“由於海外投資人在投資A股時大多採用MSCI的相關指數作為市場基準，基於MSCI中國A股指數的期貨為海外投資人增添了較貼合的針對中國在岸股票市場的金融工具，豐富了風險管理的手段，有助於提升海外投資人投資A股市場的信心，最終或有利於MSCI進一步增加A股在其國際指數中的占比”。



“同時，我們也注意到，外資的流入不僅取決於金融工具的豐富，其他資本市場相關制度與國際市場的進一步接軌，比如上市制度、公司治理、交易規則等，對國內股市的進一步開放也有非常重要的作用。基於此，我們認為今年即將在科創板進行的一系列探索和嘗試，對中國股市未來的發展具有非常重大的意義。”羅迪說。



“今年都將是尋底狀態”



進入2019年，A股不斷上漲，很多人認為，今年的行情與2015年相似。



對此，羅迪表示，從經濟基本面來講，一些宏觀經濟指標可能會出現類似2015年的情形。但值得注意的是，這並不代表股市也一樣。“2015年是‘杠杆市’，寬鬆的貨幣政策以及配資入場導致股市大漲，而經濟從2016年才進入企穩期，所以2015年那一波牛市是缺乏基本面的”。



羅迪表示，近期市場活躍，除了國內貨幣政策和財政政策因素影響外，另一方面就是貿易政策的不確定性在降低。從去年年底到現在的中美雙方互訪、談判取得的積極成效緩和了市場擔憂，對全球風險偏好的提升有正面作用。另外，美聯儲加息進程放緩，縮表進程可能會提前結束，將改善全球流動性，這一點也利好A股。



目前，許多機構都下調了企業盈利預期。“企業盈利下調是由於經濟增速放緩導致，企業盈利的尋底和經濟基本面其實是同步的，而經濟運行規律決定企業盈利下調不可能會在短期內發生反轉，今年都將是尋底的狀態。”羅迪說。



但羅迪坦言，股市估值是受投資人對於未來的預期影響。“投資人對於未來預期取決於幾個大的風險點，比如貨幣政策是否能繼續保持寬鬆，財政政策刺激是否能持續，這些能否支撐足夠的經濟復甦。中國信貸增速在1月份出現反轉，導致市場情緒對於整個A股和風險資產的情緒都出現了極大反轉，如果信貸能持續回升，對於股市的進一步修復有很大的推動作用；還有未來貿易政策的走向，市場目前對於這個結果的預期是正面的”。



“去年年底，大中小盤都處於歷史低點，遠低於2015年那個周期。年初到現在，估值經過了一波調整，目前，A股整體估值已經接近長期的均值了。但中小盤還有很多股票的估值低於或遠低於長期估值。”羅迪補充道。

