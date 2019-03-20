富權：“新潮流系”的螺絲會否鬆脫？

賴清德 中評社香港3月20日電／賴清德在民進黨開始“總統”黨內初選領表登記作業的第一天，就無預警“突襲”式地搶先前往中央黨部進行領表登記。原本以為篤定獲得全黨支持，再次出征“總統”大選的蔡英文，顯然是被挨了一記悶棍，“煮熟的鴨子”眼看就要飛走了。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，儘管各家民調機構公佈的數據，長期以來都是賴清德的民意支持度遠高於蔡英文，而民進黨各種公職的黨內初選，都是長期“全民調”方式，今次“總統”初選也不例外。而且，黨主席卓榮泰還早就聲明，現任者並不擁有“優先照顧”的特權，因而賴清德的參選，而且還搶先佔據輿論高地，對蔡英文頗為不利。



不過，蔡英文掌握了充沛的政府行政資源，民進黨人要升官加爵，都要看蔡英文的“眼色”。因此，在初選結果尚未公佈之前，他們都似乎不敢太早“背叛蔡英文，選邊支持賴清德。尤其是黨主席卓榮泰是黨內中生代共同推出的“保皇黨”，而“不分區立委”參選人的提名權屬於黨主席，即使是“區域立委”參選人的提名權，黨中央也享有“主要角色”。因此，昨日以非“新潮流系”及非“蘇系”為主的各派系“立委”，就召開記者會，公開“挺英”。



即使是與賴清德同屬“新潮流系”的某些高官，由於其權力來源是蔡英文，或是與蔡英文存有“戰略合作”關係，也開聲支持蔡英文。他們中，包括了“總統府秘書長”，與賴清德一起是“南流”精神領袖的陳菊，當然她與蔡英文還存在著一層“親如姊妹”的私人關係，“立法院”副院長蔡其昌，還有被蔡英文視為“接班人”的桃園市長鄭文燦等。



在此情況下，目前正式開腔支持賴清德的民進黨人，還不多，只有零零星星的幾個，包括呂秀蓮及希望蔡英文能盡快頒布“特赦令”的陳水扁。不過，與大多數“獨派”元老反對蔡英文爭取連任，支持賴清德有所不同的是，另一“獨派”元老史明，卻罕見地支持蔡英文。



支持蔡英文者，除了是出於“切身利益”之外，可能也預見到，在民進黨對“總統”初選參選人進行民調作業時，國民黨利用“全民調”之罅，暗中動員全黨，在接到民調機構的來電時，回應支持戰力不如賴清德，將會敗在除吳敦義以外的國民黨任何一位參選人手中的蔡英文，意圖以“揚短避長”的戰術，加大勝選的係數。倘國民黨果然是使用此招，蔡英文就必能獲得“總統”大選的出線權。因此，支持蔡英文，就是在打“保險牌”。