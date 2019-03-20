為鄉村振興貢獻更多金融力量

中評社北京3月20日電／《政府工作報告》提出，完善金融機構內部考核機制，激勵加強普惠金融服務，切實使中小微企業融資緊張狀況有明顯改善，綜合融資成本必須有明顯降低。筆者認為，在實施鄉村振興戰略過程中，尤其是培育家庭農場、農民合作社等新型經營主體，發展多種形式規模經營，支持返鄉入鄉創業創新過程中，落實好政府工作報告的相關要求，發揮好農村金融機構的作用，具有十分重要的意義。



經濟日報發表作者賈興民文章表示，多年來，農村金融供給與需求存在很大矛盾，金融供給難以滿足農村農民的實際需求。其中，很重要的原因是，農村金融機構網點少、服務弱，難以有力支撐農村經濟發展。而且，在正規金融服務不足的情況下，個別地方農村非法金融行為泛濫，諸如高利貸、非法集資等行為，推高了農村融資成本，擾亂了農村金融市場秩序，給農民造成了很大損失。



文章提出，在實施鄉村振興戰略過程中，有必要推進農村金融供給側結構性改革，通過政策性引導金融資源進入農村市場，增加金融服務供給，為實施鄉村振興戰略打好金融基礎。



一是增加農村金融網點。近些年，一些城商行開始在某些鄉村布局設點，方便了農民存取款。不過，相關網點的業務仍比較簡單，需要進一步提升和完善。下一步，應鼓勵郵政儲蓄、農業銀行等國有大型銀行渠道下沉，在農村基層開設網點，建立起覆蓋面廣泛的農村金融網絡，讓農民近距離接觸到銀行網點。同時，近些年農村互聯網基礎設施建設步伐很快，農民上網率逐年提高，下一步可鼓勵農村金融機構探索網絡創新，增設農村虛擬網點，提供金融信息化服務。



二是提高農村金融機構服務能力。農村金融機構要採取有效措施，切實增強市場競爭力，提高服務質量，因地制宜開發金融產品，向農民提供回報率較高、安全可靠的金融服務，以增強存款吸引力，將農村分散的金融資源聚集起來。同時，要“開前門、堵後門”，加強農村基層執法力度，依法嚴厲打擊非法金融活動，扼殺高利貸、非法集資等的生存空間，普及金融安全知識，引導農民將錢存入正規合法的金融機構。



三是更多提供普惠性金融服務。農村金融機構應針對農村市場的特征，更多地探索提供融資成本較低的小額貸款項目，為農民提供普惠性金融服務。特別是，針對農民的小額貸款、創業項目等，可探索提供最優惠的小額信貸服務，讓農民輕裝上陣。



四是探索多元化金融供給。農村市場很大，農民的金融需求也多樣化，所以應發展多元化金融服務。此前，部分互聯網企業在開發農村市場業務時，也為農村金融做了一些工作，如電商扶貧、小額貸款、信用貸款等。相關探索還可以繼續深化。



