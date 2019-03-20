實現鄉村振興關鍵還看互聯網

中評社北京3月20日電／3月8日上午，習近平總書記在參加河南代表團審議時說道，“鄉村振興是包括產業振興、人才振興、文化振興、生態振興、組織振興的全面振興”，以此進一步明確了實施鄉村振興戰略的總目標、總方針、總要求喝制度保障，強調要把實施鄉村振興戰略、做好“三農”工作放在經濟社會發展全局中統籌謀劃和推進，充分體現了解決好“三農”問題這一“全黨工作重中之重”的分量，充分彰顯了實施鄉村振興戰略這一做好新時代“三農”工作總抓手的重要性和緊迫性。



和訊網發表中國財政科學研究院應用經濟學博士後盤和林文章表示，作為一個人口大國，在中國的經濟和社會發展史上，農村人口都作出了卓越的貢獻，雖然自從1995年以來中國的農村人口正在逐年減少，但是直到2018年，中國依然有超過5.64億的農村人口，占總人口的四成，如何振興鄉村理所應當的成為近年的政府工作重點。



在2019年的兩會期間，多位來自農村的人大代表以自身成功的經驗為振興農村提供了新的思路，這群“新型農民”的共同之處，是他們都通過電商激活了鄉村產業，逐步完成了幫助農村脫貧這一目標。其中，淘寶店主梁倩娟還在兩會“代表通道”講述她的隴南電商扶貧故事。



從目前看來，扎根農村的人大代表們成功的運用互聯網只是全國農村的一個縮影，各種“淘寶村”、“淘寶鎮”的不斷崛起印證了未來互聯網的最大紅利在農村這一說法，同時也說明了互聯網具備著改變農村，幫助農村振興的力量。可以預見，在未來，通過互聯網幫助農村脫貧將成為大勢所趨。



文章分析，未來互聯網的最大紅利在農村不僅僅是因為農村龐大的人口基數，相比於城市具有極大提升空間的互聯網普及率亦是農村互聯網發展潛力巨大的有力佐證。根據中國互聯網信息中心的第43次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至到2018年底，中國互聯網普及率為59.6%，其中農村地區僅為38.4%，農村地區的非網民占比高達63.2%。



正是基於互聯網紅利和幫助農村脫貧的雙重考量，越來越多的電商也開始將目光著眼於農村。電商代表阿里巴巴的“畝產一千美金”計劃就在兩會上得到了全國人大代表的關注，截止到目前，通過興農扶貧平台，阿里巴巴已經將畝產一千美金的計劃落實到了全國600多個縣，其中大部分都是屬於國家級貧困縣，這樣的方式既激活了農村生產的活力，也為農村產品提供了出口渠道。



實際上，中國的不少農村其實並不缺乏富有競爭力的產品，只是受限於經濟和科技發展，農村人口自身也存在很大的思維局限性，導致大部分產品都“養在深閨人未識”，無法走出自己的一方天地。二元市場理論對於這一現象也作出過解釋，即貧困者由於自身能力和渠道的限制，只能進入次要市場，這也是大部分農村一直無法擺脫貧困的原因所在，也是正是由於不少農村貧困的現實，即便當地出現了人才，大多也是“孔雀東南飛”，為了自身的發展前往沿海發達地區，導致農村也陷入惡性循環。



好在如今的環境已經有了很大的改變，在互聯網接入農村之後，以往城鄉之間的信息障礙逐漸消弭，不少農村山區所蘊含的豐富自然資源和生物資源被發掘，旅遊資源也得到了宣傳。更為可喜的是，以農作為生的村民生活有了極大的改善，不僅是在先進農業生產技術的運用下農業產品的附加值提高了提升，更為重要的是電商的存在使得互聯網作為一個平台，成功的讓農產品 “走出去”，以此大大提高村民的收入，改善村民的生活，助其走上脫貧致富的道路。



文章指出，互聯網和電商是鄉村脫貧、鄉村振興的關鍵所在，原因當然不僅在於電商平台為產品宣傳、銷售所起的渠道作用，更是因為電商具備著資源和技術優勢，能夠結合下游需求，根據鄉村的特色優勢和產品特點，為其設計針對化的策略，整合優質資源，以此提升其產品競爭力，最終形成成熟的產業，達到鄉村振興的目的。







