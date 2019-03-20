落實城市主體責任 促房地產市場平穩健康發展

中評社北京3月20日電／政府工作報告提出，今年要更好解決群眾住房問題，落實城市主體責任，改革完善住房市場體系和保障體系，促進房地產市場平穩健康發展。這既緊緊抓住了長期以來房地產市場運行的“痛點”，也進一步明確了未來深入落實房住不炒定位的實踐方向，保障困難群體基本居住需求，促進房地產市場平穩健康發展。



經濟參考報發表經濟學博士陳濤文章介紹，2017年以來各地深入貫徹落實房住不炒定位，房地產市場出現了期望中的邊際變化。一是漲價動力衰減。據國家統計局數據，31個二線城市二手房銷售價格2019年1月份首次由升轉降，在環比下降0.1%後，2月份環比降幅擴大至0.2%。35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.4%，漲幅比上月回落0.2個百分點。二是房地產金融日漸規範。監管規範有效遏制住各種資金違規進入房地產市場，居民購房杠杆運行有序。2018年末，人民幣房地產貸款餘額同比增長20%，增速較上年末下降0.9個百分點。其中，個人住房貸款同比增長17.8%，增速比上年末低4.4個百分點。三是樓市長效機制加快建設。在房住不炒定位下，近期個別城市結合地方實際微調政策，積極探索構建樓市健康發展的長效機制。



落實城市主體責任，更好解決群眾住房問題，這一要求基本排除了房價劇烈波動的可能性。過去，中國城鎮房價出現普遍性快速上漲，一定程度導致地方經濟轉型受阻，經濟活力受限，經濟動能消減。表現為：地產路徑依賴與內在轉型需求矛盾加劇，高房價降低經濟活力，高房價透支消費和投資潛力。



文章認為，中國樓市非理性繁榮空間已經非常狹小。2018年中國新生人口出生率為10.94‰，人口是房地產市場發展基礎，人口總量和結構變化將很大程度決定未來樓市發展空間。同時，房價過快上漲也明顯透支了樓市增長潛力。特別是當前部分城市房價與房租和群眾收入的明顯背離，已經影響到部分群體基本居住需求的實現路徑。



因此，要堅定“房住不炒”定位不動搖，加快推進中國經濟轉型。深入落實城市主體責任，在穩定房地產市場預期同時，改革完善住房市場體系和保障體系，繼續推進保障性住房建設和城鎮棚戶區改造，保障困難群體基本居住需求，加快構建樓市長效機制。房地產金融政策要切實發揮引導住宅理性建設和理性消費的作用，以更好解決群眾住房問題為目標，支持保障性住房建設，嚴禁資金違規流入房地產市場，嚴禁首付貸，嚴禁為不具備加杠杆條件和空間的個人提供加杠杆通道，主動防範房地產市場和房地產金融風險。

