金融消保工作應“同風險賽跑”

中評社北京3月20日電／“714高炮”貸款平台、個人信息洩露、銀行卡“閃付”功能存在被盜刷風險……隨著2019年央視“3•15晚會”予以曝光，一個個損害金融消費者權益的事件浮出水面，引發社會高度關注。目前，部分涉事機構已作出回應並提出了整改措施。



經濟日報發表記者郭子源評論文章表示，“3•15”固定時點的媒體監督十分必要。不過，金融消費者權益保護工作不能只靠此時“刮一陣風”，應久久為功，要在風險提示、投訴治理、制度建設、監督檢查等方面持續發力，進一步夯實基礎、落實責任。同時，金融消保工作還應當與時俱進，及時有效地應對互聯網金融新業態中隱藏的諸多風險點。



文章提出，一是要增加風險提示、投訴治理的有效性。



研究相關糾紛事件不難發現，消費者要麼陷入與金融機構各說各話的“扯皮”窘境，要麼投訴無門。比如，銀行卡“閃付”功能存在被盜刷風險問題，消費者的痛點在於，在自己不知情的情況下就“被開通”了閃付功能；但涉事機構卻稱，中國銀聯和商業銀行通過官網公告、領卡合約、發卡章程、持卡人權益告知書、手機銀行、微信公眾號、短信等渠道告知了持卡人，是部分用戶未能充分知曉此項業務的功能和保障措施。可見，部分銀行履行“風險提示”義務不到位，極易引發糾紛。



對於“714高炮”(指那些無照非法運營的互聯網貸款平台，其貸款期限多為7天或14天，年化利率甚至高達1500%)的非法貸款平台，一方面應持續開展消費者教育，引導其科學、合理負債，切勿過度消費、“以貸養貸”鋌而走險；另一方面，監管部門應繼續深入開展網絡借貸專項整治，嚴厲懲治各類違規違法金融活動。



二是要彌補監管短板、完善制度建設。金融消保工作應增強“同風險賽跑”的意識，搶在風險前面，監管部門需根據市場最新變化完善制度“籬笆”，與時俱進，防止出現“牛欄關貓”現象。據了解，就社會普遍關心的個人信息保護問題，中國銀保監會正準備出台專門措施，強化銀行業和保險業的信息風險管理，加大對客戶信息洩露監管的處置力度。



三是要在有法可依的基礎上，做到有法必依，將監督檢查常態化並嚴格執行，夯實基礎、落實責任。比如，繼續優化金融機構消保工作的多維度考核，並將考核結果作為配置監管資源、採取監管措施的重要參考；同時，強化金融機構董事會、高管層對於消保工作的統籌指導和資源保障，將消保理念貫穿金融產品設計、營銷推介、售後管理等各個環節。

