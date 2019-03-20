大華網路報：台灣所需的執政黨資格

蔡英文 中評社香港3月20日電／蔡英文、民進黨原本所謂維持現狀的兩岸政策，硬撐了兩年多後，即告破產，改走和大陸對衝的路線。



大華網路報今天點評文章說，在對內施政也已失敗的形勢下，採取升高和大陸對立對抗的姿態，固然可以召攏基本盤，但絕對不足以使她獲得連任。否則三年前她也不會提出要維持當時的兩岸現狀了；當時的原狀是馬英九、國民黨基於九二共識而與大陸共同開創出來的兩岸關係和平發展。



既然蔡英文否定了九二共識，那麼兩岸原狀的崩解便是各方可以預見的，也是大陸在事前就一再警告的，但她都置之不理，還強拗大陸會向她、向民進黨靠過來，結果當然一敗塗地。可是她拒絕做出積極性的調整，反而於去年五月揚言對大陸“不再忍讓”，自此以“兩國論”、“一邊一國”來定位兩岸關係；雖然她沒有使用這兩個曾經在李登輝、陳水扁時期先後引發台海危機的名詞，但是她以台灣對應中國或以“中華民國台灣”對應中國，其“兩國論”立場已極清楚。



今年元月二日大陸領導人習近平發表其最具系統性的對台政策講話後，蔡英文不僅拒絕做出正面回應，甚至歪曲習講話而稱，“九二共識就是一國兩制”，擺明了要和大陸硬幹，以挽救自己低迷不振的民意支持度。而且於過去短短兩個半月里，連續拋出“四個必須”、“三道防線”、“七項綱領”，全部都以限制兩岸交流為目的。



這些對抗性的姿態在一定程度上，拉抬了蔡英文的民意支持度，但也未能突破其基本盤，甚至在所有關於明年大選的民意調查中，如果藍綠兩組對決，蔡將是落敗者；若是三組競爭，蔡皆列名最末。因此，在時不我予、再把兩岸政策掉轉回頭已來不及的形勢下，蔡的連任機會幾乎只剩靠三組競爭且某一組遭棄而她獲保，那麼她勢必進行十分激烈的操作。這將使得台灣政局與台海局勢都變得很不可測甚至危險，可謂是為了勝選而不擇手段，不惜以人民的安全福祉為代價。