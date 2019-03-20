周錫瑋：2020如果當選要把陳水扁關回去

周錫瑋。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／前“行政院長”賴清德登記參與民進黨2020初選，並表示要特赦陳水扁。媒體報道，已表態參選的前台北縣長周錫瑋19日說，他如果當選“總統”，就要把貪腐的陳水扁關回去。



根據台媒報道，周錫瑋表示，15年前的3月19日，陳水扁用騙術騙到了“中華民國總統”這個職務，也因為貪腐被關進牢裡，竟因保外就醫，就可以在外面違反保外就醫的規定，所以只要他當選“總統”，就要把陳水扁關回去。



周錫瑋指出，賴清德說要“台獨”和特赦陳水扁，代表民進黨正在向“台獨”集結，而2020的選舉，民進黨就是要用“台獨”來打選戰，也就是“要獨”與“不獨”的選舉。



周錫瑋說，賴清德只是凸顯民進黨現在沒辦法說服民眾能夠繁榮台灣的經濟，用“台獨”毒害台灣的經濟，台灣老百姓是不會同意的。



周錫瑋表示，“台獨”是台灣經濟的毒藥，因為一旦“台獨”，台海就會緊張，外資就不敢進來，“台獨”就是關上兩岸經貿大門，正當全世界以經濟掛帥、反對戰爭，民進黨仍用“台獨”意識形態來對抗，代表民進黨走到死胡同。



周錫瑋還說，“中華民國總統”效忠的是“中華民國”這個“國家”{和“憲法”，“總統”就職誓詞中也宣誓遵守“憲法”，包括“國土”非經國民大會決議不得變更。賴清德要“台獨”，民進黨在選前推動“台獨”，但選後又不敢去做，從陳水扁到蔡英文執政，沒人敢真正的“台獨”，這就是在騙選票。