美國一華人大巴翻車致2死數十傷

中評社北京3月20日電／據美國中文網報道，當地時間3月19日清晨，美國一輛載有57人的旅遊公司的大巴在前往維吉尼亞州的I－95高速上發生車禍，已造成至少2人死亡，另有數十人受傷，傷者包括兒童。據悉，乘客中有多名華人。目前，肇事司機已被拘押在當地監獄。警方懷疑超速是導致車禍的原因，事件還在調查中。



據維州警方表示，事故發生在當地時間早上5點22分左右，這輛旅巴在喬治王子郡（Prince George County）內高速路段的一個出口坡道滑出路面翻車。當天是多霧天氣，早上已有多起交通事故發生。



該旅巴從佛州奧蘭多出發，當時正開往目的地紐約市，除了司機以外還載有56人，事發後一名成年男性當場死亡，還有一名成年女性在被送往附近醫院後宣告不治，另有52人被送往7所不同的醫院進行治療，其中傷勢最嚴重者情況危急。警方目前懷疑超速是導致車禍的原因，事件還在調查當中。



據報道，大巴司機是一位據信住在紐約史丹頓島的40歲華裔男子，名字為Yui Man Chow（音譯），目前已被拘押在喬治王子郡當地監獄。巴士在北卡州短暫停靠換過一次司機，周瑞漫就是在那時候接手開車的。



出事旅巴註冊在Tao＇s Travel Inc。名下，於紐約法拉盛取得執照，但公司在馬薩諸塞州。公司共有8名司機，4輛巴士，2013年成立以來還未出過車禍，只有過輕微違規，如“緊急逃生口窗戶破裂”“車輛排氣不當”“零配件保養不當”及“汽油洩露”等。公司在2017年在安全審查後還曾得到滿意的評價。



報道稱，Tao＇s Travel Inc。的巴士在紐約曼哈頓華埠也有停靠站點。目前，售票窗內的人員表示早上接到公司電話說大巴出了車禍，無法到達紐約，不過其他開往佛州的巴士仍然正常發車。