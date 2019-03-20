華裔議員：呼籲亞太裔積極參政

中評社北京3月20日電／據美國《僑報》報道，當地時間3月19日，美國民主黨全國委員會副主席、紐約州的華裔聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）在媒體電話中表示，2020年民主黨全國代表大會將在明尼蘇達州的密爾沃基舉行。她強調，大會將產生2020總統大選的民主黨候選人，而現在民主黨的參選人已經有3位亞太裔人士。孟昭文號召亞太裔積極參政。



孟昭文表示，亞太裔族群近年來的參政成績令人驚喜。作為美國增長最快的族群，亞太裔在人數規模、地域分布方面的擴展都很快，而對政治的參與度也連年進步，在內華達州、弗吉尼亞州、加利福尼亞州等州最為明顯。目前國會的亞太裔議員人數也達到歷史新高。



孟昭文說，民主黨的2020全國代表大會將在明尼蘇達州的密爾沃基舉行，會上將產生民主黨提名的2020總統大選候選人，這非常令人興奮。而更令人興奮的是，目前民主黨的總統參選人當中已經有了3名亞太裔人士。他們分別是賀錦麗（Kamala Harris）、加伯德（Tulsi Gabbard）和楊安澤（Andrew Yang）。孟昭文號召亞太裔繼續為參政事業投入，組織起來在會務志願服務、公共關係等領域積極貢獻。亞太裔在教育、貧困等方面還面臨著巨大挑戰，這也是為什麼亞太裔更需要團結起來，投身政治事業。



孟昭文強調，需要讓更多人認識到亞太裔積極參政的必要性，吸引更多的力量加入，團結起來戰勝挑戰，進一步提高這一族群的政治地位。



（來源：中國僑網）