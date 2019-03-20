大咖紛紛表態挺蔡　民進黨內訌無可避免

蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／前“行政院長”賴清德突襲挑戰蔡英文2020年連任之路，同屬新潮流系的民進黨祕書長陳菊、“立法院副院長”蔡其昌等多位黨內龍頭皆已公開表態力挺小英，陳菊強調，蔡英文尋求連任是理所當然，呼籲民眾支持。為力抗賴神，蔡英文也表示，她會用每一天的工作和努力，來爭取更多人的支持。



蔡英文昨天主動向媒體說明，“總統”連任是奠基在每一天的工作，每一天的努力上面，來爭取更多人的支持。她即將出訪邦交國，“這是總統最重要的任務，就是要讓世界可以看到台灣，也讓台灣能在國際發聲”。



同屬新系的基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安皆對黨內激烈狀況，表示擔心。鄭文燦則透露，賴清德登記完成後，有禮貌性致電，鄭也希望在初選協調中，整合出更大的戰力。



賴清德19日在台南受訪時就呼籲，民進黨公職人員不要因他的登記參選，就要紛紛表態支持誰。賴雖表明不希望黨內因而分裂，不過包括“行政院副院長”陳其邁，也已在臉書表明，為了更好的台灣，他支持蔡英文連任，民進黨內訌已無可避免。



潘孟安則坦言，“一位是同鄉、如姊弟般，另一邊則是親如兄弟”，登記到初選還有將近1個月，希望還是能透過協調方式找到最好的結果。



根據台媒報道，賴清德前天投下政壇震撼彈，儘管蔡英文已表明出訪前會去領表登記，不過黨內挺英的新生代議員已等不急，19日下午2點30分由張志豪、阮昭雄等人代表到黨中央出面幫蔡英文領表。



由於賴清德為民進黨最大派系的新系龍頭，身為新系“大姊大”的陳菊也表示，蔡英文在民進黨最低迷時，以理性、專業的特質，帶領大家走出谷底，讓民進黨再站起來，且堅持台灣主權，帶領台灣走向世界。現在國際情勢依舊險峻、危機仍在，陳菊高喊團結，“蔡英文尋求連任是理所當然”。強調尊重每個人追求理想的權利，但“競爭勿忘團結。請以台灣為念”。



蔡其昌也表示，以賴清德的智慧和判斷，他個人判斷不會參選，如今做出這樣的決定，“我仍然會繼續支持蔡英文連任”，畢竟過去就說過會支持，說到會做到。