南加大：或開除通過舞弊入學學生

新聞視頻截圖 中評社北京3月20日電／當地時間12號，美國檢方爆出史上最大高校招生醜聞，其中不乏多所名校，有數十人被司法部門提起刑事訴訟。



而當地時間18號晚，深度捲入此次招生舞弊醜聞的美國南加州大學宣布，有可能開除那些通過舞弊方式獲得錄取、目前仍在校就讀的學生。



根據美國媒體此前的報道，在這次高校招生醜聞中，南加大涉及的案例最多，可謂是舞弊案的“重災區”，為此，醜聞被曝光後，南加大校方不得不迅速宣布展開校內自查。



根據南加大的方案，校方除了對所有涉嫌參與舞弊的入學申請者展開調查之外，還將對有涉案嫌疑的在校生和往屆畢業生進行逐案審查，在審查完成之後，將作出最終處理決定——而根據初步的調查結果，南加大已經在本月13號宣布取消剛剛錄取的六名新生的入學資格；至於如何處理通過舞弊方式入學的在校生，南加大當地時間18號晚又通過社交媒體透露說，目前，校方已經暫停了這些學生註冊新課程和獲取成績單的資格，未來還有可能開除這些學生。



據了解，在南加大的涉案在校生中，包括了曾出演經典美劇《歡樂滿屋》的好萊塢女影星洛麗·洛克林的兩個女兒——洛麗·洛克林被檢方指控花費50萬美元，為兩個女兒“爭取”到了南加大賽艇隊隊員的資格，從而將她們送進南加大——但事實上，她的兩個女兒從未擔任過賽艇選手。



此前，美國檢方曾表示，那些通過舞弊入學的學生將不會受到起訴，因為在很多情況下，這些不法行為都是學生的父母所為，學生本人對此可能並不知情。



（來源：央視新聞）