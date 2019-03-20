聯合早報：嚴防欺騙公款文化滋生

中評社香港3月20日電／新加坡聯合早報今天社論說，標新局前高級執行員與人串通註冊空殼公司，在2015年10月至2016年12月期間偽造文件，欺騙當局發放超過15萬元的創新與能力贈券，前天被判坐牢四年。被告在案發後全數償還騙款，公款沒有損失。但是，有不少欺騙公款的行徑，贓款再也追不回來。在2017年5月至10月間，一個團夥騙取了精深技能發展局4000萬元培訓補助金，在東窗事發後，政府截至今年1月，只追回一半的贓款。



欺騙公款的形式五花八門，但較為普遍的是設立空殼公司，騙取政府發放的津貼以及承包合同。詐騙者也不分社會階層。在政府推出社保援助計劃優惠卡及建國一代卡後，一些家庭醫生及牙醫在向政府索償時，報大數或作假賬。另一方面，詐騙者不僅是團夥，也包括個人。在政府推出技能創前程補助金計劃後，有些國人在沒有報讀任何課程或受訓的情況下，謊稱已經報讀某個課程，以騙取政府的津貼。

欺騙公款的行為，不僅是盜竊政府的錢，而且也顛覆了政策的原有宗旨，從而損害多數人的利益。然而，每當政府在推出新的補貼計劃時，總有人會鑽空子以牟取個人利益。令人更為擔憂的是，社交媒體普及化讓一些人互傳信息及傳授鑽空子的技巧，以欺騙公款。隨著政府推出越來越多的補貼計劃，我們有必要提防“上有政策，下有對策”的欺騙心理滋生。



社論說，我們在反貪腐的工作上，享有很好的口碑。國人普遍上認同“不敢貪、不能貪、不想貪”的原則。同樣的，要避免欺騙公款文化的出現，我們或許可從加強培養國人“不敢騙、不能騙、不想騙”的心理素質下手。



首先，不敢騙意味著加大欺騙公款者所必須付出的代價，包括法律以及道德的懲罰。法律不僅是確保詐騙者為他們的行為負責，而且也應該對其他人起一定的警惕與威懾力量。政府的錢相當一部分來自納稅人，幾乎所有的國人都是納稅人，繳付直接的個人所得稅或是間接的消費稅。因此，騙取政府的錢就是騙取大眾的錢。這個道德認知的內化，比法律約束力更為有效。