特朗普：巴西或許可以加入北約，我們認真的

CNN報道截圖 中評社北京3月20日電／19日，美國總統特朗普在會見巴西總統博索納羅時提出了一個大膽的建議：有意將巴西列為主要非北約盟國，甚至將其納入北約，儘管巴西並不在北大西洋地區。



據美國有線電視新聞網（CNN）19日報道，當天，特朗普在白宮正式會見巴西總統博索納羅，美國成為博索納羅上任以來正式出訪的的一個國家。二人就貿易、委內瑞拉等問題舉行會談。



在會談中，特朗普還表示打算將巴西納入北約盟國。他說道，“正如我告訴博索納羅總統的那樣，我還打算將巴西指定為主要非北約盟友，或者是北約盟友。我可能需要和很多人談這件事，但（巴西）也許可以成為北約盟友”。當天早時，特朗普曾表示，“我們在很認真地考慮這件事（讓巴西成為北約盟友）。我們非常想這樣做。我們與巴西的關係從沒有像現在這樣好。”報道稱，巴西方面也希望特朗普政府將自己提升為“主要非北約盟國”，這將有助於巴西購買軍事裝備。



博索納羅於2019年1月1日就職，曾因發表歧視女性、種族主義和恐同言論而備受爭議。2018年巴西大選期間，他發表大量親美、支持特朗普的言論。和特朗普一樣，博索納羅也是推特狂人。據巴西《環球報》報道，博索納羅被稱為“熱帶特朗普”。CNN報道稱，提及2020美國大選，博索納羅預測特朗普會連任。特朗普馬上回答：“謝謝，我同意。”



（來源：環球網）

