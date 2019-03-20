陳筱諭母親郭秀珠批扁　真心換絕情

郭秀珠。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／台南第二選區“立委”補選，脫離民進黨參選的無黨籍候選人陳筱諭只拿下1萬多票慘敗。媒體報道，陳筱諭母親、前台南市議員郭秀珠昨天爆料，女兒脫黨參選、主張特赦扁都是照陳水扁的指示做，最後扁卻挺民進黨候選人郭國文且當選，真心換絕情。



台南第二選區“立委”補選，民進黨郭國文62，858票，得票率47.05%。國民黨謝龍介59，194票，得票率44.31%。無黨籍陳筱諭ﻩ10，424票，得票率7.80%。



台媒報道，郭秀珠是扁媽乾女兒，她說，選前帶女兒去看陳水扁，違紀參選、“特赦陳水扁”訴求都照扁的建議。但後來蔡英文在陳筱諭總部成立前一天去探望扁媽，翌日扁媽以血壓高缺席總部成立。接著台南市長黃偉哲、候選人郭國文等人拜會扁，最後扁突然力挺民進黨提名的郭國文，這一系列的選舉戰略，讓人很難不懷疑與“特赦陳水扁”條件說有關。



郭秀珠感慨說，會有這樣結果，怪自己太相信對方，這次女兒很勇敢願意跳出來參選，一路認真跑基層，最後仍不敵民進黨操作棄保，票源一夕翻盤。



郭秀珠表示，10多年來有誰真正關心過扁家、扁媽？賴清德去看扁說了什麼？新潮流一些人見扁又說了什麼？當中有無不可曝光的內幕，真的讓人心寒。



對於郭秀珠抱怨，扁子陳致中昨天代父出面回應表示，父親和他都是民進黨員，必須支持力挺黨提名的候選人，這是大是大非的基本價值。郭秀珠對他的家庭有恩情，永記在心，不會忘記。