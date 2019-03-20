特朗普要求“漲軍費”，德國說不

中評社北京3月20日電／“這一數字將讓特朗普惱怒！”德國《圖片報》19日稱，德國財政部18日提出的預算案顯示，德國聯邦國防軍的支出將在未來幾年內下降而不是上升！這意味德國總理默克爾將無視美國總統特朗普的施壓，放棄增加軍費開支的承諾。據稱，該預算案將於20日提交內閣會議審議，然後提交議會表決。



報道稱，德國目前的軍費開支相當於國民生產總值（GDP）的1.24%。根據財政部預算案，2020年德國國防開支將升至GDP的1.37%。但2021年將再次下降至1.33%，2022年則是1.29%，2023年更是只占1.25%。這遠遠低於德國國防部長馮德萊恩此前告知北約的數字。財政部就此解釋稱，未來數年裡，德國的國家財政將出現數十億歐元的大窟窿。財政部計劃在低收入家庭、擴大數字基礎設施等領域多投入，而非軍事。



德國《明鏡》周刊19日稱，美國總統特朗普此前一再要求德國在防務上花更多錢。他甚至威脅，如果成員國持續不遵守2%的軍費配額，美國不排除會退出北約。德國政府此前曾向北約承諾，在2024年前將國防預算提升到GDP的1.5%，接近北約成員國設定的2%目標。預算案公布後，美國駐德國大使格雷內爾炮轟稱，德國距離北約的軍費目標越來越遠，這是不可接受的。德國向北約盟國發出了令人不安的信號。



“德國拉遠與美國的軍事合作關係。”德國新聞電視台19日分析認為，默克爾政府這麼做，一方面是德國經濟現狀決定的；另一方面，美國在軍事上一再要求德國多支出，促使德國更傾向於把歐盟建設為強大的軍事角色。近幾個月來，德國已多次拒絕美國要求，如限制從俄羅斯採購天然氣，不要與伊朗做生意等。違背增加軍費開支的承諾將讓德美兩國嫌隙更深。



（來源：環球時報）

