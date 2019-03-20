大華網路報：建立自經區　推進兩岸經貿正常化

中評社香港3月20日電／中國國民黨執政的15個縣市，日昨連署要求民進黨政府推動“自由貿易經濟特區”以振興台灣經濟。然而，這項對於台灣經濟發展有利的政策建議，卻遭民進黨政府官員否定，認為台灣已是自由貿易島，貿易自由度全球第十，所有鬆綁與拼經濟法令適用全台灣，如果再畫一個特區，並不公平。然而，台灣已經真正成為官員所說的自由貿易島了嗎？



大華網路報今天專欄說，由事實觀之，台灣自從2002年1月1日加入“世界貿易組織”（WTO）後，逐年降低關稅、逐漸對外開放，貿易自由度也逐年被世界各國肯定，成績有目共睹。但是台灣雖然依照入會承諾，推動給予所有WTO會員優惠待遇，卻未給同是WTO會員的中國大陸相同待遇，形成台灣在推動自由貿易的缺憾。



舉例而言，台灣特別禁止中國大陸1400餘項工業產品及830多項農業產品的進口，不但違反WTO的精神與原則，也形成兩岸不公平的貿易狀態，同時台灣也限制大陸的資金、人員與技術來台，大幅限縮雙方正常的經貿往來。



過去中國國民黨執政期間曾推動自由經濟示範區來解決這個問題，希望在自由經濟示範區內能推動兩岸經貿正常化，開放大陸工農產品的進口，使得台灣企業能善用大陸價廉物美的產品，提高自身產品的國際競爭力，並真正建設台灣成為自由貿易島，但是這項計劃受到當時在野的民進黨反對而無法付諸實施。



如果民進黨政府真心想要建設台灣成為自由貿易島，就應遵守WTO的規定，完成台灣成為自由貿易島的最後一塊拼圖，開放大陸工農產品進口，不要因為政治意識型態而對大陸有特殊待遇，此舉不但傷害台灣成為自由貿易島的機會，也限制了兩岸經貿往來與台灣經濟發展。



可惜的是，民進黨執政二年多後，依然管制大陸工農產品的進口，在短期內也看不出民進黨政府將會對大陸工農產品全面解禁，在此情況下，台灣若建立“自由貿易經濟特區”，在區內推動兩岸經貿正常化，不但可為台灣推動自由貿易島加分，也可為台灣經濟注入來自中國大陸的源頭活水。